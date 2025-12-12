奇蹟! 婦人"數百顆腫瘤"2個月全消 陽交大醫院逆轉生機

地方中心／黃富溢宜蘭報導

宜蘭有一名婦人，多年前曾罹患肝癌，以及肺部「數百顆腫瘤」，標靶治療也沒效，移動得靠輪椅。但返鄉回到陽交大附醫尋求醫療，短短兩個月腫瘤竟然「全部消失」，創下罕見奇蹟。

74歲的宋女士，看起來很健康，完全看不出來她曾經罹患晚期癌症。八年前她肝癌合併雙側肺部「數百顆」轉移性腫瘤，病況惡化速度快。肝臟腫瘤甚至暴增到18公分。肝癌患者宋女士：「那個痛苦期是很難度過的。」當時的她，需要氧氣和輪椅才能移動，家住宜蘭的她決定返鄉就醫，轉至陽交大附醫。經評估後，放棄標靶，改採化療。沒想到兩個月後，包括肝臟與肺部在內的數百顆腫瘤大幅縮小，幾乎全部消失。

奇蹟！婦人「數百顆腫瘤」兩個月全消 陽交大醫院逆轉生機

第5年追蹤再出現新腫瘤（1.2公分），透過精準放射線＋化療，再度完全消失。（圖／民視新聞）









陽明交大醫院主任王緯書：「傳統是要靠人工靠大量的人力去做，這個治療的規劃，那現在因為AI越來越發達發現到，AI也能夠在這塊提供很好的輔助。」陽明交大醫院院長黃志賢：「重點是要早期發現早期治療，陽明交大醫院院長黃志賢，癌症治療的策略非常重要，所以我們是整個團隊，在幫所有的患者擬定治療的策略。」





陽明交大醫院院長強調「團隊策略、個別化精準治療」是成功關鍵。（圖／民視新聞）









原本以為，就此可以擺脫病痛折磨，但三年前，腫瘤指數再度升到197，肝臟又出現1.2公分新腫瘤。院方以更精準的放射線治療搭配化療，最終再度成功清除腫瘤。肝癌患者宋女士：「一個病人能夠看到醫生就覺得，我的病幾乎好了一半，那種依賴感還有深入你心裡的溫暖，很難去形容。」陽明交大醫院表示，這起罕見的「末期肝癌逆轉」案，再次證明個別化治療與跨領域合作的重要性，也讓更多癌症病患看見希望。

(民視新聞黃富溢宜蘭報導)

原文出處：奇蹟！婦人「數百顆腫瘤」兩個月全消 陽交大醫院逆轉生機

