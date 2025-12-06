奇蹟？棄嬰寒夜啼哭「浪犬如哨兵圍一圈」守護 毫髮無傷存活

犬隻示意圖。取自Unsplash圖庫



流浪狗變身護衛！印度西孟加拉邦一名新生兒，日前被遺棄在納迪亞縣小鎮一處街角，在冰冷的地面哭泣著，身上沒有任何衣物與毯子，卻有一群流浪犬圍在身旁守護，讓他平安度過寒冷的夜晚。當地居民發現後幫忙報案，警方正在追查究竟是被誰遺棄。

印度通訊社報導，這名嬰兒被遺棄在納巴德維普鎮（Nabadwip）一處鐵路工人宿舍物進，居民凌晨外出時，發現他躺在廁所外的地面上，身旁圍了許多流浪狗。

女居民蒙達爾（Sukla Mondal）表示，流浪犬們看起來似乎在守護孩子，完全沒有展現攻擊行為。另一名居民帕爾（Subhash Pal）則說，凌晨時聽到屋外隱約有孩童啼哭的聲音，還以為是哪家的孩子病了，沒想到竟是被丟棄的嬰兒，「一群狗像哨兵一樣守護他」。

附近居民將嬰兒送往醫院治療，院方指出，嬰兒身上沒有外傷，頭部血跡應該是出生時留下，被發現的時間距離出生後不久，遺棄者可能住在附近。目前警方已經與社福單位聯繫，規劃長期安置。

