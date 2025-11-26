奇蹟！縱走失聯6天裝甲兵找到了 靠哨子奇蹟獲救

江姓裝甲兵失聯6天後被尋獲。（圖／翻攝自登山通報站）





陸軍十軍團586裝甲旅江姓士兵21日攀登台中八唐縱走，傳訊女友「只剩1公里」後失聯6天。軍方請求消防、民團及林保署協尋，並在今（26日）尋獲無傷、能站立且意識清楚的江兵。

八唐路線全長約15公里，總爬升及下降高度近2000公尺，對體能有極高要求。首次挑戰該路線的江兵，21日早上7時26分開始攀登，中午12時52分留下座標、下午16時33分登頂後返回，卻在同晚19時11分傳訊女友剩1公里下山後失聯。

台中市消防局、民間團體、林業署及軍方出動上百人次搜尋，軍方更派遣24名菁英特戰。搜救人員今上午9時許察覺山谷間傳出哨子聲，出動空拍機巡視發現江兵在松鶴二溪上游溪谷的山間，且江兵狀態良好，能站立並對空拍機比讚。

廣告 廣告

不過，因江兵所在位置難以深入，消防局不排除申請空勤直升機以吊掛方式救出江兵，後續失聯原因，以及幾乎毫髮無傷在野外存活6天，有待救出江兵後再詢問。

更多東森新聞報導

疑鑽車縫起爭議！超商大夜班街頭對決汽修工人 下場全進警局

淡水警破無照茶室賭場！剛拿普發1萬、出車禍斷手也來賭

地點查到了！情色網紅闖好市多「把自己賣掉」

