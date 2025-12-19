奇蹟？黃明志涉毒尿檢「陽轉陰」高大成喊離譜 揭逆轉關鍵

對黃明志尿檢陽轉陰一事，高大成也分享看法。（圖／中時資料照）

馬來西亞歌手黃明志，今年10月捲入台灣網紅謝侑芯命案，且身上搜出多項毒品，現場尿檢也呈現陽性反應。沒想到今（19日）案情大逆轉，他的委任律師指出，尿檢結果為陰性，希望撤銷所有毒品罪名。對此，台灣法醫權威高大成也分享自身看法。

據《ETToday新聞雲》報導，高大成認為，黃明志現場被驗尿的結果，可信度較高，但他對於二次採檢，仍用尿檢的方式進行，而感到質疑。

他指出，藥物通常會在5天內自然排出體外，因此再次用「尿檢」就會測不到毒品反應。而在台灣方面，通常是以「毛髮檢驗」作為二次採檢，因為藥物殘留在毛髮較久，最長可查半年內是否吸毒。即便黃明志是光頭，但依舊可以用其他體毛，例如手毛、腳毛來檢驗。

高大成表示，看到新聞的當下覺得離譜，但目前仍不清楚，律師口中說的「陰性」是指案發當初的結果，還是一個禮拜後的尿檢，至於結果如何，仍需等待最終判決。

至於黃明志，在得知消息後也透過IG限時動態發聲，「近期應該是我人生中的最低谷了...工作全都沒了，還要被眾人指指點點...」他說，「昨天收到法庭傳來好消息，過幾天要上法庭了，希望判決跟昨天聽到的一樣，各位的祝福和關心我都收到了！還有感謝所有為我說話的人」。

