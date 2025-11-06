奇鋐登外資百強第六 AI工作年成長9.3%

▲隨著AI市場需求持續暢旺，全球伺服器散熱產業迎來強勁成長動能。（圖／取自Pixabay免費圖庫）

[NOWnews今日新聞] 在AI運算時代，散熱已從過去的配角躍升為產業升級的關鍵主軸，奇鋐科技在AI熱浪中持續繳出亮眼成績，外資再度大舉看多，最新報告直接將目標價從1288元調高至1800元。

隨著AI市場需求持續暢旺，全球伺服器散熱產業迎來強勁成長動能。奇鋐科技穩健的經營績效與創新實力，榮登「2025年外資百強」第六名，展現卓越的企業競爭力。

奇鋐科技接受《科技島》專訪指出，今年4月成立「奇鋐教育基金會」，發掘並培育各領域具潛力的優秀學生，基金會透過長期獎助與系統性培養，協助青年成為能對社會產生正向影響的關鍵人才，設立獎助學金、支持偏鄉教育、舉辦科技創作競賽，與國立臺灣科學教育館簽署合作協議，宣布捐助新臺幣250萬元，支持「中華民國中小學科學展覽會」及「臺灣國際科學展覽會」等重要活動，以行動持續培育科技創新人才，支持國立臺灣師範大學主辦「2025 iSTEAM-PowerTech 青少年科技創作競賽」，推動永續公益行動，擴大教育影響力。

頂尖科技人才需要透過長期培育養成，台大電機系特聘教授張耀文表示，台灣目前掌握全球 9 成以上的先進製程、近 7 成晶圓產能，一旦人才流失，加上國內少子化、STEAM 教育比重下降，對整體產業將是一大挑戰。所以台灣的STEAM基礎一定要夠紮實，才有辦法發展高科技產業。

日前國發會赴立法院經濟委員會進行業務報告指出，將打造台灣成為AI影響力大國，規劃推動AI新十大建設，預計於2028年創造7兆元產值和18萬個高薪就業機會，台灣AI實力全球排名前14，期待於2040年創造15兆元以上產值和50萬個高薪就業機會。

根據1111資料庫顯示11月份AI相關工作機會達3萬1000多筆，相較於去年同期成長9.3%，維持「事求人」態勢，想了解更多科技業最新動態及求職面試經驗分享，建議參考《科技島》職場單元的學長姐帶路，親身揭露面試玄機，助攻求職者談到優於市場行情的薪資待遇。

