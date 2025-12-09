奇鼎科技捐百萬空氣壓縮機 強化山崎消防分隊救災效率

奇鼎科技捐百萬空氣壓縮機，捐贈儀式由副縣長陳見賢主持。





奇鼎科技董事長鄭智文秉持回饋社會、支持消防救災的精神，捐贈新竹縣山崎消防分隊「消防用空氣壓縮機」1台、空氣氮氣機1 台、雙去氯滅菌設備1台及高壓儲氣瓶2支，總價值約新臺幣102 萬元。捐贈儀式9日由副縣長陳見賢主持，縣府與消防局代表均到場，感謝奇鼎科技再度捐贈消防裝備，展現企業挺身支持第一線消防人員的堅定力量。

山崎分隊轄區廣闊，消防人員進入火場時必須背負空氣呼吸器，其空氣瓶需以專業設備灌充，過去分隊因缺乏空氣壓縮機，需將空氣瓶送至湖口或竹北灌氣，耗時又造成救災不便。此次捐贈成功解決分隊長達 15 年的需求，大幅提升救災效率與安全性。

山崎消防分隊表示，感謝婦宣鄭玉嬌牽線，她亦是鄭智文董事長的姊姊，攜手長期關心分隊需求，對鄭董事長及鄭玉嬌師姊致上最深的謝意，強調本次捐贈不僅滿足前線急迫需求，更象徵企業與公部門攜手守護鄉親的力量，共同打造更安全的生活環境。

奇鼎科技董事長鄭智文說，新竹縣是他從小到大的家，環境安全很重要，要讓人民生活環境安全是需要消防夥伴們一起努力。他覺得要安全救人，也要保護好自己，持續供應救災弟兄的設備是相當重要的，希望大家都平安順利。

