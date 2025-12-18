奈及利亞「遊戲鐵人」再創巔峰！連玩足球手遊100小時刷新金氏世界紀錄

金氏世界紀錄官方最近宣布，一名來自奈及利亞的遊戲玩家 Oside Oluwole（Khoded）成功打破了「最長手機遊戲馬拉松」的金氏世界紀錄。他在 2024 年 9 月 29 日完成了這項壯舉，連續遊玩足球手遊《Dream League Soccer 2024》長達 100 小時又 4 分鐘。這項成績不只遠超原先由美國玩家玩《寶可夢GO》創下的 55 小時紀錄，更直接把門檻拉「破百小時」的三位數大關。

連續玩100小時手機遊戲真是鐵人。（圖源：Getty Images）

根據官方新聞，為了達成這項極限挑戰，Khoded 展現了縝密的戰術規劃。根據金氏世界紀錄規則，挑戰者每遊玩 1 小時可累積 5 分鐘的休息時間。但 Khoded 採取了「先苦後甘」的策略，在前 24 小時內完全不休息，藉此累積大量的休息時間。這策略讓他在挑戰中後期、身體極度疲勞的狀態下，能夠換取比較長的深度睡眠時間來恢復體力，最終成功挺過這場長達四天以上的硬仗。

當然，場挑戰背後的動機不只是為了名氣，而是為了公益。Khoded 為了響應「脊髓損傷意識月」，希望透過挑戰為當地的康复中心募款，幫助受傷病患，最終則是募得 138 美元（約新台幣 4,300 元）。而這並不是 Khoded 首次挑戰生理極限，早在 2024 年 7 月，他就曾以連續遊玩 75 小時《Dream League Soccer 2023》的成績創下紀錄。一年內兩度挑戰並大幅刷新自己的成績，Khoded 無疑是名符其實的遊戲界「鐵人」。