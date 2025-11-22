奈及利亞再爆校園綁架！武裝份子深夜闖入 227名師生遭擄走
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導
奈及利亞再度爆發大規模校園綁架事件，尼日州聖瑪麗學校（St. Mary’s School）21日深夜遭武裝份子闖入，至少215名女學生與12名教師共227人被擄走，是該國自去年3月以來規模最大的綁架案。部分學生在混亂中逃出，但確切人數尚未公布。
綜合外媒報導，據尼日州政府透露，先前根據情報評估，當地攻擊風險升高，已要求所有寄宿學校暫時停課，但聖瑪麗學校未遵守指示，成為此次襲擊的目標。警方與軍方已進入該區，並鎖定鄰近森林搜尋，相信部分遭擄學生可能被帶往卡杜納州伯寧瓜里區的密林地帶。
近期接連發生多起綁架案，加劇奈及利亞國內安全疑慮。就在本週，凱比州一所學校的25名女學生遭綁，夸拉州一座教堂也有38名信徒被擄走並遭勒索贖金，鄰近卡齊納、高原等州已宣布學校全面停課，尼日州也緊急關閉多所學校，以防事態擴大。
總統提努布（Bola Tinubu）因應頻繁的襲擊，已取消原定前往南非與安哥拉的國際行程，全力處理國內治安危機。奈及利亞長年受到武裝幫派威脅，2014年奇博克近300名女學生遭博科聖地聖戰士綁架的事件迄今仍令當地社會餘悸猶存。
