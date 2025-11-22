奈及利亞又傳綁架案！ 槍手凌晨闖校園擄走227名師生

奈及利亞凱比州一所學校遭武裝份子闖入，25名女學生遭綁架，副校長則被殺害。圖為副校長的妻子。（圖／達志／美聯社）

奈及利亞尼日州一所天主教學校21日發生了綁架案，武裝份子在清晨闖進學校後，將至少227名師生帶走。據悉，這是自2024年3月卡杜納州超過200名學生被擄案發生以來，規模最大的校園綁架案。

綜合陸媒報導，奈及利亞基督教協會表示，武裝份子從聖瑪麗學校（St. Mary's School）綁走了215名學童及12名教師。該協會尼日州分會發言人阿托里（Daniel Atori）表示，協會正在與政府及安全機構合作，並與學童的父母會面，確保孩子能獲救並平安返回。

警方指出，安全部門已抵達聖瑪麗學校，並持續搜尋周邊森林。據傳，已經有部分學生逃脫並跑回家。

62歲的切庫拉（Dauda Chekula）提到，他的4個孫子都被綁走了，「我們不知道發生了什麼，因為從早上到現在，我們什麼消息都沒聽到」、「我們得到的唯一消息是，武裝份子仍帶著剩下的孩子們進入灌木叢」。

當地居民阿達穆（Dominic Adamu）說，他的女兒們就讀於聖瑪麗學校，雖沒有被綁架，「人們都在抱怨我們國家的安全狀況」。一名傷心的女子則崩潰道，她6歲及13歲的姪女都被帶走了，「我只希望他們回家」。

尼日州政府透露，由於近期奈及利亞發生多起綁架事件，政府曾要求聖瑪麗學校暫時關閉校園，但校方並未遵循規定。

報導指出，本週奈及利亞凱比州一所學校才有25名女學生被綁架，而夸拉州一座教堂也遭受武裝團體襲擊，造成2人身亡、38人被擄，綁匪還脅迫每名信徒的家屬交出1億奈拉（約新台幣216萬元）贖金。

由於安全問題頻傳，總統提努布（Bola Tinubu）取消了原定前往南非及安哥拉參加G20峰會及非洲聯盟—歐洲聯盟峰會的行程。

