奈及利亞大屠殺！170人遭武裝分子「雙手反綁」處決 現場淪恐怖煉獄

奈及利亞中部與北部偏遠村莊近日發生多起恐怖攻擊，一群武裝分子闖入村落，縱火焚燒民宅、商店，更將當地居民雙手反綁在背後、進行行刑式處決。據當地警方與官員表示，兩起攻擊事件共造成近200人死亡，目前安全部隊正搜尋倖存者並追捕兇嫌。

根據路透社報導，其中一起襲擊發生在奈及利亞中部夸拉州（Kwara）的沃羅（Woro）社區，這是今年在與尼日爾州接壤的該地區記錄到的最致命的襲擊事件，該地區日益成為武裝分子襲擊村莊、綁架居民和搶劫牲畜的目標。

當地議員艾哈邁德（Saidu Baba Ahmed）證實，大批武裝盜匪於3日闖入村莊，至少造成170人死亡。他指出，武裝分子先將居民集中起來，把人的雙手反綁在背後，接著進行集體處決，更向媒體提供多張遺體堆疊的照片，不過路透社當下無法立即核實其真實性。

艾哈邁德說，襲擊發生時，村民驚慌逃往周邊的叢林，武裝分子還縱火焚燒民宅與商店，他也提到，自己正與軍方在村內「整理遺體」，並持續在附近區域搜尋失蹤者的下落。夸拉州警方發言人阿德耶米（Adetoun Ejire-Adeyemi）則表示，軍警已全面動員進入該區進行搜救，但目前尚未提供最終確切的傷亡人數。

當地居民透露，這群武裝分子被認為是經常在村內傳教的極端分子，事發當天要求村民放棄對奈及利亞政府的效忠，並改採伊斯蘭教法，遭到村民拒絕後便直接開槍掃射，現場瞬間淪為地獄。

另一起襲擊發生於北部的卡齊納州（Katsina），當地居民與警方說明，武裝分子採取「挨家挨戶」搜索的方式，並射殺屋內的居民，至少造成21人死亡，這起攻擊事件也打破了當地社區與武裝幫派維持6個月的和平協議。

奈及利亞正面臨恢復治安的巨大壓力，美國總統川普去年曾公開抨擊其政府未能保護基督徒，美軍更於去年12月25日針對恐怖分子目標發動了打擊行動，儘管奈及利亞當局強調，正與華府合作改善治安，並否認國內存在對基督徒的系統性迫害，但偏遠地區的居民為了保命，常被迫集資籌款交給土匪以換取和平，處境極其艱難。

