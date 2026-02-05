奈及利亞大屠殺！170人雙手遭反綁處決 武裝份子夷平村莊

西非國家奈及利亞近日爆發今年以來最慘重的恐怖襲擊事件。（示意圖／Pixabay）





西非國家奈及利亞近日爆發今年以來最慘重的恐怖襲擊事件。一群重裝武裝份子於週二（3日）晚間闖入該國中部的偏遠村落，對手無寸鐵的村民進行殘忍的「行刑式處決」。

根據外媒報導，暴徒將居民雙手反綁後集體射殺，並縱火焚燒房舍，目前已知至少造成170人死亡，死亡人數恐將進一步攀升至200人，駭人聽聞的暴行震驚國際社會。

拒絕接受極端教義 村民慘遭反綁處決

根據《路透社》與《BBC》報導，這起慘絕人寰的襲擊發生在奈及利亞中部瓜拉州（Kwara State）的沃羅（Woro）與努庫（Nuku）社區。

廣告 廣告

當地議員阿邁德（Saidu Baba Ahmed）向媒體證實，武裝份子闖入村莊後，並非單純搶劫，而是將村民強行集中，並要求他們背棄對國家的效忠，轉而接受極端組織的「沙里亞法」（Sharia law）。

當村民群起反抗拒絕順從時，暴徒隨即展開大屠殺。阿邁德沉痛表示：「他們將居民圍捕起來，強行將他們的雙手反綁在背後，然後進行處決。」

他更向《路透社》提供了現場照片，畫面中可見屍橫遍野，許多遺體仍維持著雙手被反綁的姿勢，死狀淒慘。

縱火燒村夷為平地 倖存者逃入叢林生死未卜

目擊者指出，武裝份子在殺戮後，更縱火焚燒民房、商店及糧倉，企圖將整個村莊夷為平地。襲擊發生當下，許多驚恐的村民被迫逃往周邊茂密的叢林中避難，但因身受槍傷或迷路，目前仍有大量村民下落不明。

阿邁德表示：「就在我說話的當下，我正與軍方人員在村內清理屍體，並在周邊區域搜尋可能的倖存者。」

近200人喪命 官員定調恐怖攻擊

這場襲擊的確切死亡人數仍在統計中，但據紅十字會與當地官員估計，死亡人數已超過170人，甚至逼近200大關。

瓜拉州州長阿卜杜勒拉扎克（AbdulRahman AbdulRazaq）發表聲明嚴厲譴責，將此事件定調為「恐怖分子的懦弱宣洩」，並指出這是極端組織針對近期軍方掃蕩行動的報復。

目前奈及利亞安全部隊已緊急進駐山區，全力追緝這批喪盡天良的兇嫌。

更多東森新聞報導

快訊／才和普丁視訊！習近平晚間和川普通電話

緬甸深夜發生規模5.9地震 死傷不明

40分內連10起！舊金山大規模群震 USGS科學家示警了

