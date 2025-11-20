奈及利亞女校遭武裝分子攻擊 副校長中槍亡、25名女學生被綁架

非洲國家奈及利亞一所女子寄宿學校，在當地時間17日清晨遭一群武裝分子攻擊，副校長被殺，25名女學生被綁架。

一群武裝分子闖入女校綁架了25名女學生。（圖／美聯社）

據CNN等外媒報導，警方發言人科塔爾科希表示，襲擊者攜帶步槍，據稱使用了協同戰術，於當地時間凌晨 4 點左右闖入馬加鎮的政府女子綜合中學，與警方發生槍戰，然後翻越圍牆，劫持了學生。

他還補充說，副校長馬庫庫在抵抗襲擊者時被槍殺，另一名工作人員也受了槍傷。

一位當地居民表示，他在清真寺做完晨禱後，聽說了馬加學校發生的綁架案，立刻騎上摩托車趕到學校，才得知他的兩個女兒中有一個被綁架了。

當地居民聚集在副校長家中哀悼。（圖／美聯社）

警方表示，已部署更多戰術部隊、士兵和當地治安隊，對疑似逃跑路線和周邊森林展開搜救行動。

學校官員表示，大多數學生和被綁架者都是穆斯林，伊斯蘭教是該地區的主要宗教。奈及利亞陸軍參謀長瓦伊迪·沙伊布中將週二在視察凱比州時對部隊士兵說，「我們必須找到這些孩子。根據所有情報採取果斷、專業的行動。」

儘管政府承諾改善該地區的安全狀況，奈及利亞西北部仍頻傳武裝集團綁架勒索贖金的事件。 2014年，伊斯蘭極端組織博科聖地在東北部城鎮奇博克綁架了270名女學生。雖然許多女孩成功逃脫或後來獲釋，但仍有一些女孩至今仍下落不明。

