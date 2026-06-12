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奈及利亞總統 Bola Tinubu 週五宣布，該國在過去一年內已成功「消滅」超過1.3萬名恐怖分子。他強調，自他2023年上任以來，因聖戰組織叛亂而導致的死亡人數已大幅下降81%，反恐成效顯著。

奈及利亞總統 Bola Tinubu 在公開談話中指出，過去一年內有超過13,000名恐怖分子被軍方「消滅」（neutralised），不過他並未具體說明這項數據是指2025年整年度，還是指過去的12個月。

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除了強力的軍事打擊，奈及利亞政府也積極推動招降與輔導政策。Bola Tinubu 表示，自2023年以來，透過政府主導的「安全通道行動」（Operation Safe Corridor），已有超過12.4萬名叛亂戰士及其家屬選擇放下武器，向政府投降並尋求重新融入社會的機會。

奈及利亞長期受到極端組織與聖戰份子的暴力威脅，國家安全形勢嚴峻。儘管現任政府宣稱反恐行動取得重大進展，但當地的安全局勢與後續的社會重建工作，依然面臨著不小的挑戰。

原文出處：奈及利亞強力反恐 總統宣布一年消滅1.3萬恐怖分子

本文由AI協作，經編輯審核後發布