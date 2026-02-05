奈及利亞恐怖大屠殺！170人遭「反綁雙手」行刑式槍決 倖存者曝絕望瞬間

奈及利亞2偏遠村莊3日發生恐怖大屠殺。圖／東方IC

奈及利亞中、北部偏遠村莊近日發生恐攻襲擊，多名武裝份子闖入社區，縱火焚燒房屋、商店並搶走牲畜，更將居民「反綁雙手」行刑式槍決，屍體遍布整個村莊，兩起恐攻共釀至少200人死亡。有倖存者透露，恐怖分子強迫所有居民放棄對奈及利亞政府的效忠，並要求改信伊斯蘭教，不少村民反抗後遭無情開火。

今年最嚴重恐攻！居民遭反綁雙手開槍掃射

根據《路透社》、《CBC》、《BBC》等外媒報導，其中一起襲擊發生於奈及利亞中部的瓜拉州（Kwara）沃羅（Woro）社區，成為今年與尼日爾州接壤該地區最嚴重的恐攻事件。

廣告 廣告

當地議員艾哈邁德（Saidu Baba Ahmed）指出，武裝份子於3日襲擊村莊，燒毀村莊的民宅與商店，大批居民躲進灌木叢，來不及逃難的居民慘遭反綁雙手後處決，目前已造成至少170人喪生。

他也透露，事發後與軍方共同巡視村莊，只見四處都是屍體，目前正在整理屍體，不過仍有村民失聯，將持續展開搜查。

武裝份子強迫居民改信伊斯蘭教 不聽話就開火

有倖存者指出，這群武裝份子疑似是長期在村內傳教的極端分子，當時一行人荷槍實彈闖入村莊後，強迫居民放棄對奈及利亞政府的效忠，並要求轉向信奉伊斯蘭教，不少居民反抗後遭無情開火掃射。

瓜拉州警方發言人阿德耶米（Adetoun Ejire-Adeyemi）表示，已派出多支軍隊，軍警正全面進行搜查，目前並不清楚實際死傷人數。

瓜拉州長阿卜杜勒拉扎克（AbdulRahman AbdulRazaq）坦言，這起恐攻襲擊是該地區近期進行「反恐行動」的報復，當地軍隊先前已成功逮捕多個恐怖分子，如今再次襲擊，顯然是為了分散軍隊的注意力。

半年和平協議如同廢紙 武裝份子近距離掃射屋內居民

同一時間，奈及利亞北部卡齊納州（Katsina）一座村莊也遭襲擊，武裝團體採取「挨家挨戶」的搜索方式，掃射屋內的居民，造成至少21人慘死。這場恐攻等同於宣告，當地社區與武裝份子維持近半年的和平協議正式破裂。

事實上，奈及利亞多年來成為「聖戰士」的攻擊目標，近期紛紛轉向瓜拉州與尼日爾州，進行「有針對性」的殺戮，通常騎著摩托車，襲擊市場以及當地的治安隊。

美國與奈及利亞過去幾十年中，一直進行聯合訓練計畫與演習，美國總統川普（Donald Trump）也曾說下重話，指控奈及利亞正在發生「基督教種族滅絕」，不過奈及利亞政府反駁，表示穆斯林、基督徒和無信仰者都是攻擊的受害者。

此外，美軍去年12月25日聖誕節當天，更針對奈及利亞西北部，2個武裝份子基地發動空襲。

報導分析，即便在如此強硬的政策下，不少偏遠地區的居民為了保命，不得不籌款、食物交給土匪，目前處境仍相當困難。



回到原文

更多鏡報報導

中國男強姦大嫂出獄報復殺人！逃逸20年落網稱「不是故意的」...最新判決出爐

國慶變忌日！3歲女童遭巨大音箱重砸慘死 兇手竟是他

天價102歲人瑞突娶68歲看護！兒孫醫院搶人「推輪椅狂奔」...真相大逆轉

大S「子女缺席」母親逝世週年雕像揭幕儀式 後母馬筱梅回應「曝孩子行程」