奈及利亞政府再促成130名學童獲釋！官方稱已無人遭囚禁

有武裝分子於今年11月底在奈及利亞尼日州（Niger State）帕皮里的聖瑪麗寄宿學校（St Mary’s boarding school）綁架了數百名師生。如今，奈及利亞當局於21日宣布，已成功促成新一批130名學童獲釋。據悉，此前已有100人於本月稍早獲釋。

總統發言人戴爾（Sunday Dare）在社群媒體發文表示：「又有130名在尼日州遭綁架的學生獲釋，目前已無人被囚禁。」

今年11月21日，位於奈及利亞中北部尼日州的聖瑪麗寄宿學校遭到襲擊，數百名學生與教職員被綁架，但實際人數以及是否已全數獲釋，至今仍存在爭議。

自奈及利亞總統蒂努布（Bola Tinubu）於2023年5月就任以來，該國已發生至少5起大規模校園綁架事件。這個西非國家正面臨多重的安全危機，從東北部的伊斯蘭原教旨主義恐怖組織「博科聖地」（Boko Haram），到西北部的「武裝幫派」，威脅幾乎遍及全國。

1名聯合國消息人士告訴《法新社》（AFP）表示，「剩餘的1批女孩與中學學生，將於23日被送往尼日州首府明納（Minna）。」

然而，自這個偏遠小村莊的學校遇襲以來，政府始終未能釐清被綁架的確切人數，以及仍遭囚禁的人數。據奈及利亞基督教協會（CAN）的說法，起初共有315名學生與教職員遭到綁架，隨後約有50人成功逃脫，如果依政府於12月7日成功促成約100人獲釋來推算，當時仍有約165人遭到囚禁。

然而，總統提努布事後發布的聲明卻指出，仍被扣押的人數僅為115人。此外，當局並未公開這些武裝分子的身分，也未說明政府是如何促成他們獲釋的。

分析人士指出，根據以往的營救案例，當局很可能支付了贖金，儘管這在法律上被明文禁止。在奈及利亞，為了迅速獲取資金，綁架勒索已成為犯罪集團與武裝組織的常見手段。

這波大規模校園綁架事件發生之際，奈及利亞正面臨來自美國的外交攻勢。美國總統川普（Donald Trump）指控奈及利亞存在針對基督徒的大規模殺戮，並形容其已構成「種族滅絕」，甚至威脅採取軍事干預。

奈及利亞政府與獨立分析人士均否定這種說法，並指出這類論述長期以來被美國與歐洲的基督教右翼勢力所採用。

最早引發國際高度關注的大規模綁架事件之一，發生在2014年，當時近300名女學生在奈及利亞東北部城鎮奇博克（Chibok），遭「博科聖地」聖戰分子從寄宿學校擄走。

10年後，根據總部位於該國司法首都拉哥斯（Lagos）、專注於非洲的風險諮詢公司「SBM Intelligence」近期發布的報告，奈及利亞的勒索式綁架危機已「鞏固為1個結構化、以營利為目的的產業」，僅在2024年7月至2025年6月之間，就籌集了約166萬美元的資金。

