奈及利亞教堂再傳攻擊事件！天主教神父及多人被擄走 釀3死

奈及利亞北部卡杜納州（Kaduna）8日傳出武裝份子襲擊天主教神父住所事件，造成3人死亡，一名神父及多人遭綁架。教會及警方消息人士證實，這起攻擊事件突顯該地區持續面臨的安全危機。

奈及利亞持續面臨安全危機。 （資料照／《路透社》）

《路透社》8日報導，根據卡凡昌天主教教區（Catholic Diocese of Kafanchan）聲明，當地時間7日凌晨3時20分，位於卡烏魯區（Kauru）的聖三一天主教堂（Holy Trinity Catholic Church）本堂神父阿蘇瓦耶（Nathaniel Asuwaye）遭到綁架，另有10人同時被擄走。聲明指出，這場攻擊造成3名居民喪生。

卡杜納州警方發言人證實此事件，但表示遭綁架人數共5人，而死亡的3人為安全部隊成員。該發言人說明：「安全人員與武裝份子交火，擊斃部分歹徒，但不幸的是2名士兵及1名警察殉職。」雙方對於傷亡人數的說法出現差異。

這起事件發生在卡杜納州其他地區兩座教堂遭襲後數日，當時166名信徒遭綁架，所幸安全部門已將所有人質救出。此類攻擊引起美國總統川普關注，他指控奈及利亞政府未能保護基督徒，但阿布賈當局否認此說法。美軍曾於去年12月25日對奈及利亞西北部所謂的恐怖份子目標發動攻擊。

人權組織國際特赦組織（Amnesty International）8日發表聲明，批評奈及利亞的安全危機「日益失控」。該組織指控政府「嚴重無能」，未能保護平民免於武裝份子在北部多個州的殺戮、綁架及恐嚇行為。教宗良十四世（Pope Leo）也對奈及利亞近期攻擊事件的受害者表達聲援。

