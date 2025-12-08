奈及利亞校園集體綁架案 府方證實百名學童將獲釋

空盪盪的宿舍和散落一地的物品，可以看出歹徒入侵當時的混亂，這場11月21日發生在奈及利亞尼日州的大規模校園綁架案，引發國際關注。當時受害的天主教寄宿學校聖瑪麗學校裡，有高達315名師生一夜之間被帶走，最小的年紀只有5歲。而這也是2014年聖戰組織博科聖地犯下300名女學生綁架案之後，奈及利亞受害人數最多的綁架案。

奈及利亞基督教協會尼日州發言人阿托里表示，「在綁匪手中的孩子年齡介於5歲到18、20歲之間，但有些父母有4個孩子都被綁架。」

在歹徒剛帶走大批師生時，有大約50人自行脫困返家，使得遭控制的人質剩下265人。

而根據聯合國以及當地媒體傳出的最新消息，這當中有高達100人得以在8日重獲自由，並被送回奈及利亞政府手中。不過奈國政府並不願透露，他們是透過協商、還是武力才達成這一波的人質釋放。

被綁學童的父親奇耶米說道，「我想念我的孩子們，我睡不著也吃不下。」

奈及利亞近年綁架勒贖事件頻傳，甚至已形成一個犯罪產業。當地一個專門研究西非地緣政治與市場的公司所做的統計，2024年7月到2025年6月，奈國專擄人要求贖金的綁匪集團，已經獲利高達166萬美元、相當於5100多萬台幣。

而2023年4月起就陷入內戰的東非國家蘇丹，也發生了一起駭人的事件。蘇丹南部的科爾多凡省一間幼兒園，上週四兩度遭到無人機發動飛彈攻擊，造成師生和趕往現場的醫護慘重死傷。

當地醫療組織蘇丹醫生網絡和蘇丹政府武裝部隊都指控，這起攻擊是武裝組織快速支援部隊（RSF）所發起的。

聯合國人權事務高級專員圖爾克指出，「我再次呼籲所有對衝突各方有影響力的國家，立刻採取行動停止戰鬥，並阻止助長衝突的武器流動。」

蘇丹北達佛州首府艾爾法舍，一年來已有數千平民被殺害，原因是RSF武裝組織與蘇丹政府武裝部隊，不斷在這裡爭奪控制權。

聯合國人權事務高級專員警告，科爾多凡有可能成為下一個艾爾法舍，過去一個月已經有超過4萬5000人被迫逃離家園。