奈及利亞槍手擄逾300名學生！50人成功逃脫 撲空家長：只想孩子回家

編譯張渝萍／綜合報導

大規模綁走逾300名中小學生，讓奈及利亞人心惶惶！上周五（21日）清晨，槍手襲擊奈及利亞尼日州（Niger）的聖瑪麗男女合校，303名學童以及12名教師被綁走，引起譁然。根據最新消息指出，被綁走的孩童中，已有50人成功逃脫，與家人團聚。

奈及利亞大規模學生綁架案，有超過300名學生被擄走，最新消息指有50名學生成功逃脫。（圖／翻攝自X平台 @ChristianEmerg1）

遭綁學生落在6歲至18歲

綜合BBC與路透報導，被綁走的學生數量幾乎是全校一半，年齡落在6歲至18歲之間。當地警方表示，武裝分子在當地時間凌晨2時左右闖入聖瑪麗學校，綁走住在校內的學生。

目前軍方主導的大規模搜救行動正在進行中，尋找其餘265名被擄走的孩子，以及與他們一同遭綁架的12名教師。

奈及利亞基督教協會23日表示，這些逃脫的學生們分別是在21日與22日逃離綁匪魔爪，有家長得知部分孩童重獲自由後趕往學校，但其中一一名家長易卜拉欣（Amose Ibrahim）就撲了空，他的三名孩子都被抓走，但不在逃脫者之列。

易卜拉欣向路透表示：「很不幸他們不在逃脫者名單中，現在有不少家長和親人都在校園周圍徘徊（等待）。」

另一名情緒崩潰的婦女含淚告訴 BBC，她兩名分別6歲與13歲的姪女被綁架，「我只希望她們回家。」

先前已發生寄宿生綁架案、教會綁架案

由於尼日州的大規模綁架事件，以及上周一（17日）在凱比州另一起較小規模的綁架案，當時有 20 名寄宿學生遭綁，該校學生多為穆斯林；奈及利亞多個州的政府已下令關閉學校。

此外，上周在垮拉州（Kwara）一處教會禮拜中遭綁的38人已於23日獲釋，該州州長表示。當時這起綁架案造成2死。。

這次綁架的人數超過2014年震驚全球的伊斯蘭激進組織「博科聖地」在奇博克（Chibok）綁架276名女學生案，至今仍有百人下落不明。

政府曾警告但學校無視命令

尼日州州長巴戈（Mohammed Umaru Bongo）22日宣布關閉該地區所有學校，並警告「現在不是互相指責的時候」。

教宗良十四世（Pope Leo XIV）呼籲釋放所有人質，表示他「感到悲痛」，並敦促當局迅速行動。

Pope Leo calls for the release of hostages in Nigeria and Cameroon pic.twitter.com/mdJ6SMaaGQ — Vatican News (@VaticanNews) November 23, 2025

尼日州政府表示，聖瑪麗學校無視命令，未依據情報警告關閉所有宿舍，以應對襲擊風險升高；校方對此指控尚未回應。

在奈及利亞許多地區，以綁架勒索為目的、當地稱為「土匪」的犯罪幫派已成為重大問題。

