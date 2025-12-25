奈及利亞清真寺爆炸！疑自殺炸彈攻擊 釀5死35傷

奈及利亞東北部波諾州首府邁杜古利市一座清真寺今（25）日傍晚發生爆炸。（示意圖／unsplash）





奈及利亞東北部波諾州首府邁杜古利市一座清真寺，於當地時間今（25）日晚間晚禱時發生爆炸事件，造成至少5名信徒死亡、35人受傷。當地警方初步研判，這起攻擊極可能是自殺炸彈攻擊，目前尚無任何組織宣稱犯案。

綜合外媒初步報導，此次襲擊發生之際，奈及利亞東北部的治安局勢持續惡化。當地多年來飽受伊斯蘭極端組織「博科聖地」及其分支「西非伊斯蘭國」（ISWAP）所困，相關武裝勢力已在該區域進行約15年的暴力行動，攻擊對象多鎖定無辜民眾，以及清真寺與傳統市場等公共場所。

