奈及利亞清真寺爆炸 疑遭自殺式炸彈攻擊釀5死35傷

奈及利亞東北部波諾州首府邁杜古利（Maiduguri）一座清真寺，在今（25）日傍晚時，一名疑似自殺式炸彈襲擊者在晚禱期間引爆身上爆炸物，造成至少5名信徒死亡，35人受傷。目前尚無任何組織宣稱犯案。

綜合外媒報導，這起事件發生在當地時間晚上6點，位於邁杜古利的阿杜姆清真寺（Al-Adum mosque）正在進行晚禱活動，爆炸後現場煙霧瀰漫、一片混亂。當地警方發言人達索（Kenneth Daso）證實此事，指出「警方爆裂物處理小組正持續進行清理作業」，並呼籲居民保持冷靜並提高警覺。

據了解，這次攻擊正值奈及利亞東北部安全情勢日益嚴峻之際，伊斯蘭叛亂組織博科聖地及其西非伊斯蘭國（ISWAP）派系在該地區發動了長達15年的暴力活動，多以平民、清真寺和市場為攻擊目標。

※台視新聞關心您，自殺不能解決問題，請求助：

安心專線：1925

生命線協談專線：1995

張老師專線：1980

責任編輯／陳俊宇

