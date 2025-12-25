奈及利亞清真寺疑自殺炸彈攻擊 至少5死35傷

奈及利亞一座清真寺發生疑似自殺炸彈攻擊，造成至少5人死亡、35人受傷，事發在奈及利亞東北部的邁杜古利市，當地時間24號晚間6點左右，信眾進行晚禱時，寺內突然傳出爆炸，警方指出，爆裂物處理小組正持續進行清理作業，呼籲民眾保持冷靜並提高警覺。

過去15年，當地頻頻遭到激進組織「博科聖地」以及伊斯蘭國西非省攻擊，但目前還沒有組織宣稱犯案。

強大的爆炸威力，天花板也被炸損。圖／路透社

國際中心／陳韋仁 編撰 責任編輯／陳盈真

