奈及利亞與美國聯手耶誕空襲 避免華府單方面行動

（中央社拉哥斯26日綜合外電報導）奈及利亞政府公開與美國聯手在耶誕節當天對伊斯蘭國（Islamic State）發動空襲，此舉或許避免美國總統川普一個月前威脅所要採取的單方面軍事行動。

路透社報導，川普昨天在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）宣布，應奈及利亞政府請求，美軍已對奈及利亞西北的伊斯蘭國武裝分子發動空襲。他表示，此組織一直以當地基督徒為攻擊目標。

不過專家表示，這類空襲能否有效遏止長期威脅當地民眾的伊斯蘭武裝分子，目前尚不清楚。

當地媒體報導，耶誕節當晚，賈博村（Jabo）傳出巨大聲響，不過未能證實是否有人傷亡。

川普今天表示，原定24日對奈及利亞境內伊斯蘭國武裝分子發動的空襲，他下令延遲一天。

川普在接受政治新聞網站Politico採訪時說，「奈及利亞本來打算想更早動手，『但我說不，讓我們送他們一份耶誕禮物』，（伊斯蘭國）沒想到我們會這麼做，我們重創他們，每個營地都被我們夷為平地。」

美國1名不願透露姓名的國防官員表示，這次空襲是由美國海軍部署於幾內亞灣（Gulf of Guinea）一艘軍艦執行，總共發射約十幾枚「戰斧」巡弋飛彈。

奈及利亞方面證實同意這項行動，奈國外交部長杜加爾（Yusuf Tuggar）今天表示，奈及利亞與美國聯手行動，但並未針對任何特定宗教。

杜加爾在接受奈及利亞電視台採訪表示，「奈及利亞是一個多宗教國家，我們正與美國等夥伴合作打擊恐怖主義，保護人民生命財產安全。」

空襲發生後，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在社群平台X表示，「後續行動尚未到來」。

赫格塞斯表示，短期內不太可能再有新的空襲，但不排除日後軍事行動的可能。這次空襲由美國執行，部分原因是事發地點過於偏遠，奈及利亞軍隊難以抵達。

這名官員也補充，此舉「在某種程度具有象徵意義」，同時也有嚇阻作用，顯示川普政府已準備好使用武力。

這次空襲發生的奈及利亞西北地區，自2024年以來，受到拉庫拉瓦教派（Lakurawa）成員日益嚴重的暴力威脅。這個教派信奉嚴格的遜尼派伊斯蘭主義（Sunni Islamist），自稱與伊斯蘭國團體有關。（編譯：屈享平）1141227