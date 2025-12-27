奈及利亞許可！美軍精準空襲「ISIS」 川普：送給他們一份聖誕禮物

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）在25日宣布，在奈及利亞政府許可下，美軍在該國西北部索科托州對伊斯蘭國的（ISIS）恐怖組織據點發動精準空襲，並強調相關武裝營地已遭「徹底殲滅」；川普坦言，原本可以更早執行，但他選擇延後時機，因為此次攻擊是送給對方的「聖誕禮物」。

美國總統川普在25日宣布，在奈及利亞政府許可下，美軍在該國西北部索科托州對伊斯蘭國的（ISIS）恐怖組織據點發動精準空襲。（圖／翻攝臉書Donald J. Trump）

川普接受政治新聞網站Politico訪問時指控，這些聖戰組織長期迫害基督徒，美方才決定對其採取軍事行動，「這些恐怖分子一直針對並殘忍殺害主要為無辜的基督徒，其規模是多年來、甚至數個世紀以來前所未見。」川普也強調，原本可以更早執行，但他最終決定延後，「我說，送給他們一份耶誕禮物吧。他們完全沒料到會遭到攻擊，但我們狠狠打擊了他們，每個營地都被殲滅。」

川普指出「戰爭部成功執行了多次精準打擊，這種行動只有美國才辦得到。在我的領導下，我們的國家絕不容許激進伊斯蘭恐怖主義坐大。願上帝保佑我們的軍隊，也祝大家聖誕快樂——包括那些被擊斃的恐怖分子；如果他們繼續屠殺基督徒，這樣的人還會有更多」他強調，遭鎖定的ISIS毫無防備，美軍出手迅速且力道強烈。

對此，奈及利亞政府也出面證實，資訊部長伊德瑞斯（Mohammed Idris） 表示，美軍此次空襲西北部的武裝分子據點，是以大型、中高度無人機以GPS導引精準彈藥執行打擊，「共發射16枚由MQ-9死神無人機（MQ-9 Reaper）載運的精準武器，成功殲滅企圖滲透至奈及利亞的ISIS武裝分子。」他強調，這次行動是在奈及利亞參與下，經過「廣泛情報蒐集、作戰規劃與偵察」後才核准實施。

不過，奈及利亞官方事後並未公開遭攻擊組織的具體身分、傷亡人數等資訊。



