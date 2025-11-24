奈及利亞逾300師生遭綁架！僅50人成功脫逃 川普要出手了

奈及利亞21日爆發大規模校園綁架事件。圖／翻攝自X

奈及利亞21日發生大規模綁架事件，基督教協會（CAN）表示，共有303名學生和12名教師被綁架，另有88名學生在襲擊中試圖逃跑被抓回，協會發言人阿托里指出，被綁架學生中男、女性年齡最小至10歲；然而最新資料顯示，目前僅有50名學生逃脫，不僅教宗良一世在禱告中呼籲武裝份子應釋放師生，美國總統川普也有所行動。

根據《CNN》報導，除奈及利亞22日發生大規模綁架事件，凱比州西北部的一所女子寄宿學校也闖入武裝份子，25名女學生被綁架，副校長更在襲擊中被槍殺；當局指出，為防止襲擊事件，奈及利亞北部部分聯邦和州立學即起暫時關閉。

然而這些武裝份子以弱勢平民為目標，策劃大規模綁架勒索贖金，又奈及利亞為非洲人口數最多國家，包括基督徒及穆斯林2個主要宗教群體都曾遭受極端伊斯蘭分子的攻擊，社區和種族關係緊張，加上農民和牧民間也因有限的土地和水資源時常爆發糾紛。

雖然當局立即關閉部分校園，教宗良一世也在祈禱中呼籲武裝份子應釋放被綁架的學生及教師，同時稱對於「那些被綁架的年輕男女以及他們痛苦的家人」感到非常痛心，事實上此事件包括美國總統川普，也經常針對奈及利亞伊斯蘭武裝份子「大規模屠殺」事件表示憤慨，同時威脅將採取軍事行動來保護這些受害人們；本月初川普更以美國《國際宗教自由法》將奈及利亞指定為「特別關注國」，稱無法容忍這持續、嚴重的侵犯宗教自由行為。

今（24）日奈及利亞基督教協會發言人阿托里指出，目前已有50名學生逃了出來，並已與家人團聚，不過仍有253名學生及12名教師被綁架；美國陸軍部長皮特．赫格塞斯指出，美國將於週四會見奈及利亞國家安全顧問，討論有關此暴力事件，稱「在（川普的）領導下，（國防部）正積極與奈及利亞合作，以結束恐怖分子對基督徒的迫害」。



