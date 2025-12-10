奈及利亞集體綁架案逾百學生獲釋 將返家團聚

（中央社奈及利亞首都阿布加9日綜合外電報導）學校發言人表示，上月在奈及利亞綁架事件中遭擄走的約100名天主教學校學生，預計將於今天與父母團聚。

奈及利亞基督教協會（Christian Association of Nigeria）表示，武裝分子11月21日襲擊尼日州（Niger State）帕皮里村（Papiri）的寄宿學校聖瑪麗學校（St. Mary's School），擄走303名學童和12名教職員。

這些學生被武裝幫派劫持兩個多星期後，阿布加政府成功促成他們獲釋，並於昨天將他們交給尼日州首府明納 （Minna）的地方政府。

今天這群學生在安全護送下，被帶上返回帕皮里村的一整天旅程。

教會團體對法新社表示：「今天上午，孩子們被護送到孔塔戈拉（Kontagora）。」這地點距帕皮里約3小時車程。

「接下來他們將被帶往帕皮里，與家人團聚。」

當局尚未宣布任何逮捕行動，也未透露這些主要年齡介於10至17歲的孩子是如何獲釋。

目前不清楚有多少人仍被綁匪扣押。

由於約有50人在事發後立即逃脫，估計昨天部分獲釋後，仍有約165人遭囚禁。

但總統提努布（Bola Tinubu）昨天發布的聲明說，仍有115人遭囚禁。（編譯：鄭詩韻）1141210