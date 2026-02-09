奈及利亞驚傳嚴重車禍 拖車失控至少30死

奈及利亞北部卡諾州（Kano state）發生一起嚴重交通事故。（示意圖／Pixabay）





奈及利亞北部卡諾州（Kano state）發生一起嚴重交通事故，造成至少30人死亡。當地官員證實，這起事故涉及一輛拖車，疑似因魯莽駕駛導致失控，釀成慘重傷亡。

行經Kwanar Barde鎮失控 州長下令免費救治

卡諾州政府發言人於週日表示，這輛拖車當時正駛向Gujungu，行經蓋扎瓦（Gezawa）地方政府區域的Kwanar Barde鎮一條高速公路時，車輛突然失控發生車禍。事故造成超過30人喪生，另有許多人受重傷。

針對這起悲劇，卡諾州州長阿巴·卡比爾·優素福（Abba Kabir Yusuf）已下令，為所有倖存的傷者提供免費醫療照護。

道路維護差、不守法規 去年逾5千人喪命

報導指出，由於道路網絡維護不善，加上駕駛人鮮少遵守交通法規，道路交通事故在奈及利亞頻繁發生。根據該國聯邦道路安全隊（FRSC）的統計數據，2023年全國共發生9,570起道路交通事故，導致5,421人死亡。

