奈及利亞2村莊遭襲擊162死 美國派軍協防

奈及利亞西部瓜拉州的沃羅村與努庫村在週二（4日）晚間遭到武裝份子血腥洗劫，當地國會議員證實2村死亡人數高達162人，大量民房遭到焚毀，許多受害者倒臥在血泊中。據信這場襲擊是由名為「拉庫拉瓦」的武裝團體發動，此組織與伊斯蘭國（IS）掛鉤，趁著夜色翻越邊境發動突襲。

受害者母親拉碼圖表示，「我們不認識襲擊我們的人，他們直接闖進我們家，接著就聽到槍響。我們跑到我兒子的商店，他們在那裡遇到他，他苦苦哀求但被匪徒狠狠拒絕，他們說絕對不放過任何一人，接著就殺了他，我只看到他的屍體。」

紅十字會表示，由於事發地點偏遠，距離州首府車程有8個小時，而且靠近邊境，救援行動異常困難；同一天在北部的卡齊納州，也傳出匪徒襲擊造成25人喪命。面對奈及利亞全境不斷攀升的綁架與屠殺事件，美國非洲司令部證實，美軍已派遣一支小型軍事顧問團抵達奈及利亞，這也是美軍去（2025）年底對IS目標發動空襲後最新的軍事援助行動。

《法蘭西24》記者歐魯克雅報導指出，「目擊者稱襲擊是由約2百名槍手發動，他們肆意開槍並燒毀房屋，據信襲擊者是眾多武裝團體之一，這些團體曾在夸拉州和鄰近的尼日州發動襲擊。」

許多倖存者在掩埋親人遺體時泣不成聲，他們曾試圖與武裝團體達成和平協議以換取安全，但顯然這些承諾毫無保障。隨著奈及利亞安全局勢動盪，美國總統川普日前也曾對奈及利亞發出抨擊，指責當地政府保護基督徒不力，並威脅將採取更強硬行動。目前各界關注奈及利亞軍方是否能配合美軍顧問，有效阻遏IS勢力在西非擴張。