「奈米網紅」怎賺？ 業配1則收2百至3千元、浮動大

網紅蛋白C.Emily 教練透過經紀公司協助拍片。（圖／蓉易行銷提供）

奈米網紅在網路創作市場中扮演著獨特角色，這些擁有1000至10000名粉絲的小型網紅，雖然影響力不及大型網紅，卻因親近性高、互動頻繁而深受品牌青睞。業配合作價格從每則200元至3000元不等，取決於粉絲數量和流量表現。奈米網紅需要經紀公司協助接案、提升曝光度，而品牌則看中他們的高CP值，願意透過多平台露出來提高合作價碼。網紅計費模式多元，包含底價制、牌價制及分潤制，洽談過程有時甚至長達一年。

網紅蛋白C.Emily 教練透過經紀公司協助拍片。（圖／蓉易行銷提供）

部落客阿展米糕在Instagram擁有2000多名粉絲，在Threads上約有500名粉絲。阿展米糕分享，他從朝九晚五的工作轉型為全職部落客已經是第三年，認為這樣的工作模式能更有效發揮他的工作效力，產出的價值也比以往更多。他除了自行洽談合作案，也透過經紀平台接案，內容包括美食、商品及開箱等形式，以發文或Instagram限時動態等方式呈現。

廣告 廣告

公關代理公司協助網紅拍片剪片。（圖／TVBS）

阿展米糕表示，他曾經談過一個原本報價1500元的案子，因為他能在多個平台如痞客邦、方格子等發布內容，最終成功將價碼提高至2500元。這顯示出網紅在議價時，多平台曝光是一項重要籌碼。有些網紅則選擇直接與經紀公司合作，由公司協助拍攝影片並記錄花絮，例如蛋白C.Emily教練就是透過這種方式經營內容。

粉絲數千人以上、萬人以下的創作者，很多人稱他們為奈米網紅，雖然粉絲較少，但互動時間充足，更容易建立粉絲信任。對品牌而言，這類網紅價格不貴且效益高。粉絲10萬以下的創作者被稱為KOC（關鍵意見消費者），10萬以上則被稱為KOL（關鍵意見領袖）。KOC通常更需要經紀公司協助接業配案件或提升流量。

蓉易行銷造浪長索尼克指出，小型網紅大多有個人工作室，但仍會透過經紀公司或網紅公司接案，公司則會收取一定比例的分潤。若網紅希望獲得更高酬勞，公司會建議增加內容發布量，如多發限時動態或貼文，以提高觸及率。公關代理公司奧比懷登CEO花芸曦說明，網紅計費有三種主要方式：底價制、牌價制和分潤制。洽談特定網紅的合作過程有時會長達半年至一年，而評估網紅價值主要看粉絲數、互動率和觸及率。經紀公司透過管理平台分派任務、觀察流量並討論行銷策略，協助小網紅提升影響力。

更多 TVBS 報導

彰化貓舍業者稱遭詐騙無力再養貓 動保所介入急帶回41貓

以為是落難竟是落網！大陸網紅「橙子姐姐」涉詐被逮 粉絲心碎

賓賓哥校園演講中突喊卡！校長怒：沒授權抖音直播

八炯嘲諷「賞金太少」 陸國台辦：跳梁小丑將付出違法代價

