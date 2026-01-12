奈米「藥引」古法新用，中醫大附醫攜手長聖與聖展生技，突破薑黃素入腦瓶頸

中醫大附醫周德陽院長/記者倪有純攝

中醫大附醫攜手長聖與聖展生技，再度於外泌體藥物遞送技術取得關鍵突破。繼成功開發針對實體腫瘤之HLA-G 標靶外泌體平台後，進一步將外泌體藥物載體技術延伸至高技術門檻的中樞神經系統（CNS）領域，成功開發出全球首創具主動導航能力的「αDAT-EV腦部導航外泌體平台」，能有效攜帶藥物主動穿透血腦屏障（BBB），並導向巴金森氏症（PD）相關受損神經區域，為神經退化性疾病治療開啟全新可能。此項研究成果已獲國際生物奈米技術頂尖期刊《Journal of Nanobiotechnology》接受刊登。預計年底將研發成果送美國檢驗，取得美國認証後，即可在台灣及國際行銷。

中醫大附醫周德陽院長指出，全球人口快速老化，巴金森氏症等神經退化性疾病盛行率逐年攀升，然而長期以來，約有98%的藥物因無法有效穿透血腦屏障，導致治療效果受限，成為神經醫學發展的重大瓶頸。他們先以白老鼠做實驗，成功率百分之九十，未來對治療巴金森氏症有效，也由於AI的運用，使研發速度變快很多，對民眾延夀是一件好事。

中醫大附醫研究團隊與聖展生技透過基因工程技術，在外泌體膜表面修飾可辨識多巴胺轉運體（DAT）的抗體片段，成功打造具備「主動導航」功能的αDAT-EVs，能主動識別並鎖定腦部多巴胺神經元，猶如為藥物裝上GPS導航系統，有利於解決小分子藥物生物利用率低的問題。中國醫藥大學附設醫院（以下簡稱中醫大附醫）院長周德陽所領導的研究團隊攜手長聖生技、聖展生技，再度於外泌體藥物遞送技術上取得重大突破。

奈米「藥引」古法新用，突破薑黃素入腦瓶頸 中研院林昭庚院士說明，「薑黃素（Curcumin）」素有『藥食同源』之美譽，在中醫理論中具『活血行氣、通經止痛』之效。現代醫學研究證實，其抗氧化與抗發炎能力，能從源頭修復受損神經，並清除異常堆積的病理蛋白。

但長期以來在臨床應用上卻長年面臨『看得到、吃不到』的困境，因薑黃素水溶性差、代謝快，且難以穿透血腦屏障，導致入腦濃度極低。如今透過「αDAT-EV腦部導航外泌體平台」，宛如運用現代科技打造『奈米藥引』，成功導航薑黃素直達腦部，不僅體現了『古法新用』的智慧，更是中醫藥科學化的最佳典範。

多重細胞內修復機轉 驗證臨床轉譯潛力

聖展生技李明撰副總經理表示，研究團隊進一步以「αDAT-EV腦部導航外泌體平台」攜帶天然物薑黃素到神經細胞，有機會做為奈米藥物載體，在細胞與動物實驗中，已觀察到其具有潛在治療的有效性： 1. 靶向精準治療： 不僅增加藥物穿越血腦屏障，並富集於造成巴金森氏症的關鍵病灶區域，包括黑質與腹側被蓋區。 2. 啟動修復機轉： 啟動細胞「自噬-溶小體」與「粒線體修復」機轉，清除致病的α-Synuclein蛋白異常堆積，緩解症狀。 3. 促進免疫調節： 促使大腦中小膠質細胞（Microglia）由發炎型轉為修復型，顯示降低神經發炎反應。 4. 改善運動功能： 巴金森氏症動物模型之運動協調能力明顯恢復，顯示具高度臨床轉譯潛力。