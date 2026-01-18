奈良成日韓外交舞台「神的使者」趴趴走 陸媒警告：有攻擊性

2026年1月14日，日韓領袖在奈良會談，一隻鹿在會場外東張西望。美聯社



南韓總統李在明上周訪問日本，日相高市早苗招待他訪問奈良，雖然觀光勝地、歷史古城成了外交舞台，不過多數遊客還是比較在乎被視為「神的使者」的奈良鹿，而中國媒體在此期間，兩度重刊中國駐大阪總領館2024年發文，提醒遊客奈良鹿「易受激怒致反擊、有攻擊性」。

日本首相高市早苗週二（1/13）與到訪的南韓總統李在明，在奈良舉行領袖會談，就互訪「穿梭外交」達成共識，隔日（1/14）高市陪同李在明參觀奈良法隆寺。

儘管奈良成為外交舞台，美聯社報導，遊客對奈良公園約千頭自由遊走的鹿更有興趣。相傳千年前創建奈良春日大社時，神明曾騎白鹿而至，自此當地的鹿被視為「神的使者」，具神聖地位。

2026年1月14日，日本首相高市早苗在日本奈良縣法隆寺，與南韓總統李在明會面。路透社

令人耐人尋味的是，中國「新浪網」在週一（1/12）與週三（1/14）刊文「駐大阪總領館提醒中國遊客到訪奈良一『鹿』平安」、「駐大阪總領館：中國遊客奈良訪鹿之行注意安全」報導，其內容與中國駐大阪總領館2024年6月5日發文幾乎雷同。

2026年1月14日，日本奈良東大寺附近，一頭鹿在街頭閒晃。美聯社

中國駐大阪總領館2024年6月的發文指出，自由放養的鹿是日本古城奈良的特色，吸引中國遊客到訪，但奈良鹿看似溫順可愛，卻仍保留部分野生動物習性，不少遊客有被鹿咬傷、衝撞等經歷。

2026年1月14日，南韓總統李在明訪問奈良期間，當地警力部署增加；圖為一群警員於東大寺走過一隻休憩中的鹿。美聯社

中國駐大阪總領館提醒中國遊客注意：與鹿群保持距離，勿過度接近或隨意撫摸；給鹿投餵時勿頻繁逗弄，鹿遲遲吃不到食物容易被激怒導致反擊；每年5月到7月母鹿生育期較具攻擊性。2篇內容幾乎一樣的報導要求遊客與鹿互動時應多注意，文中未提及此為中國駐大阪總領館2024年的舊公告。

2026年1月14日，奈良春日大社，一群鹿在鳥居旁漫步；相傳千年前興建春日大社時，神靈曾乘白鹿至奈良。美聯社

美聯社報導，儘管奈良正舉行高階領袖會談，遊客對鹿更有興趣，公園四周有小販出售鹿仙貝，遊客餵食時總是興奮又緊張。

2026年1月14日，奈良公園一名遊客持鹿仙貝餵食鹿。美聯社

有些鹿急切討吃食，會從遊客背後輕推撞，或者嗅聞背包和購物袋，如果懷疑遊客口袋藏有鹿仙貝，牠們還會啃咬遊客外套口袋，當地也曾有遊客遭鹿撞傷或咬傷事件。

2026年1月14日，奈良公園內約有1000頭鹿自由生活。美聯社

2026年1月14日，奈良公園中一頭鹿正等待遊客餵食；公園內約有1000頭鹿自由生活。美聯社

2026年1月14日，奈良公園內一頭鹿正搜查遊客的包包內是否藏有食物。美聯社

2026年1月14日，奈良公園的鹿逛進園內一間雜貨店。美聯社

2026年1月14日，奈良公園內約有1000頭鹿自由生活；圖為鹿盯著遊客合影。美聯社

2026年1月14日，奈良公園內約有1000頭鹿自由生活，園內有提醒遊客勿隨意觸摸的標語。美聯社

2026年1月14日，鹿群在奈良街頭自由晃蕩。美聯社

