奈良縣產草莓「古都華」× 台北人氣甜點店

記者 陳聖偉 / 報導

Migo’s Cakes 蜜菓拾伍甜點咖啡店，推出 2025 年聖誕節限定聯名蛋糕

位於台北市大同區，深受顧客喜愛的甜點咖啡店「Migo’s Cakes 蜜菓拾伍甜點咖啡店」，將於 2025 年 12 月 25 日（四）至 12 月 28 日（日）期間限定販售。

使用日本奈良縣產草莓品種「古都華」製作的聖誕節限定蛋糕兩款（草莓鮮奶油蛋糕／草莓抹茶泡芙）。

奈良風景。（圖片來源：魁特東京選物有限公司）

本次企劃為結合日本高品質農產品，與台北人氣甜點店攜手合作的「聖誕節期間限定特別聯名企劃」。

關於奈良縣產草莓「古都華」

「古都華」是誕生於日本奈良縣的草莓品種，以高甜度、溫和的酸味以及華麗的香氣著稱。

果肉細緻多汁，外觀亮麗，在日本國內被評價為高級草莓之一。

在本次聯名企劃中，為了最大程度展現「古都華」本身的魅力，特別採用簡單而高質感的配方，讓草莓原有的風味成為主角。

古都華草莓。（圖片來源：魁特東京選物有限公司）

商品資訊

使用奈良縣產草莓「古都華」的聖誕節限定蛋糕

款式

• 古都華草莓鮮奶油蛋糕

• 古都華草莓抹茶泡芙

蜜菓拾伍甜點。（圖片來源：魁特東京選物有限公司）

販售期間

2025 年 12 月 25 日（四）至 12 月 28 日（日）期間限定販售

販售地點

Migo’s Cakes 蜜菓拾伍甜點咖啡店

（台北市大同區赤峰街 77 巷 3 號 1 樓）

商品特色

• 使用日本奈良縣產草莓「古都華」

• 提供兩款選擇（草莓鮮奶油蛋糕／草莓抹茶泡芙 ）

• 聖誕節期間限定

• 日本 × 台灣聯名企劃

※數量有限，售完為止。

古都華草莓。（圖片來源：魁特東京選物有限公司）

連結日本奈良縣與台灣的聖誕節限定甜點聯名

本次聯名企劃，是由日本奈良縣產地引以為傲的草莓「古都華」，與深受台北消費者支持的Migo’s Cakes 蜜菓拾伍甜點咖啡店相遇而誕生的跨越國界的聖誕節限定甜點合作。

在這個特別的聖誕節時期，將日本奈良縣產草莓特有的細緻甜味與香氣帶給台北的消費者，透過 Migo’s Cakes 用心製作的甜點，提案全新的聖誕節甜點體驗。

古都華草莓。（圖片來源：魁特東京選物有限公司）

店鋪資訊

店名

Migo’s Cakes 蜜菓拾伍甜點咖啡店

地址

台北市大同區赤峰街 77 巷 3 號 1 樓

業態

甜點・蛋糕・咖啡店

官方 Facebook

https://www.facebook.com/Migos.Cakes/

本案相關洽詢窗口

株式会社Craft Tokyo

（魁特東京選物有限公司）

台北市大同區赤峰街 71 巷 1 號

E-mail：support.tw@craft-tokyo.co.jp