奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」 巡展11/26開放預約！搶票方式、順遊景點、交通資訊一次看！

奈良美智在台十年巡展「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」，第五站將前進嘉義縣新港文化館25號倉庫，展期自2025年12月12日至2026年5月17日，並將於11月26日中午12:00開放觀展預約，本次除了延續前一站的繪畫、素描、攝影等作品，更首度展出奈良美智重新詮釋的經典畫作《凋謝的花（2020版）》。

奈良美智巡展「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」（圖片來源：中華文化總會）

「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」展覽資訊：

「跟著朦朧潮濕的一天去旅行Traveling with Hazy Humid Day」在台十年巡迴計畫，繼2023年首站在高雄內惟藝術中心展出，第二站在離島澎湖的澎湖開拓館展出，第三站前進國境之南屏東，到有著70年歷史的屏東美術館，第四站前往承載島嶼重要礦業記憶的金瓜石，第五站將來到嘉義縣新港文化館25號倉庫展出。

-大眾運輸：嘉義火車站→轉搭嘉義客運(新港線)→至奉天宮站下車步行即可抵達

-自行開車：國道1號大林交流道下，走162縣道至溪口再沿157號公路即可抵達

「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」搶票資訊：

◆線上預約方式：11/26中午12:00開放線上預約，12/12開展日僅開放14:00後場次

◎預約報名梯次：每月15日中午12:00開放下個月份預約，2月因春節提前至13日。

2025/11/26 中午12:00 可申請 2025/12月份票券

2025/12/15 中午12:00 可申請 2026/1月份票券

2026/1/15 中午12:00 可申請 2026/2月份票券

2026/2/13 中午12:00 可申請 2026/3月份票券

2026/3/15 中午12:00 可申請 2026/4月份票券

2026/4/15 中午12:00 可申請 2026/5月份票券

◎採預約實名制：展覽採預約制及實名制，一個帳號至多可預約4個人（需填寫每人資料-姓名、電話、信箱、身分證字號），一個帳號每月只能預約一個場次。若須查詢場次剩餘票券數量，請點選該場次票券下方「更多說明」，將顯示該場次發售情況。若行程變更，請先行取消預約，方可再次預約。最晚可於前1日取消預約。

◎免票：未滿6歲兒童免票，但需由1位成人陪同（成人須有票）

◎入場說明：報名成功後將寄送票券資訊及QR-code至訂購人信箱，報到時請出示QR-code憑票入場。每梯次15分鐘前開始於排隊區集合，整點開放進場，15分前未進場之名額，開放給現場名額進入。例如：9:45開放十點梯次排隊；10:00準時開放進場。10:15確認已線上購票未進場之名額數量，開放給現場。

◆現場取票方式：1人1號

每日9:00～16:15可於現場取號碼牌，號碼牌限當日使用，每梯次限額10名。每梯次線上預約之未報到名額亦提供給現場取票民眾使用。因此抽取到號碼牌不代表一定可以進場，進場時間須依LINE通知，並經由現場工作人員安排進場。

新港文化館25號倉庫：

「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」選址原為新港鄉農會所興建的新港文化館25號倉庫，建築保留木造屋架、斑駁的紅磚、水泥牆的斷痕、通風小氣窗與鑄鐵小鐵窗，展覽主視覺設計則延續「一起旅行」的核心概念，融合奈良美智為台灣創作的《朦朧潮濕的一天》女孩畫像與阿里山國家風景區太平雲梯的黃昏雲海，強調巡展各站的地方特色。

新港文化館25號倉庫（圖片來源：中華文化總會）

首次展出《凋謝的花（2020版）》：

「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」將首次展出奈良美智以1994年同名作品為基礎，重新詮釋的145.5x145.5公分大型畫作《凋謝的花（2020版）》。此外，展場附近也將設置周邊商品銷售點，由「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」唯一指定周邊銷售單位大鴻藝術，帶來T恤、毛巾、襪子、玻璃杯、工具袋、銀色包袋等多款商品。

奈良美智特展周邊景點推薦：

新港香藝文化園區 ：探索香藝產業的奧秘。

新港奉天宮 ：參拜著名的奉天宮，並品嚐周邊的在地小吃。

新港板頭村交趾剪黏藝術村： 全國最大的交趾陶及剪黏藝術創作，還能看到百年歷史的台糖復興鐵橋、笨港考古文化遺址等。

培桂堂 ：了解新港的歷史與藝術文化，曾與藝術家奈良美智有過交流。

新港夜市 ：如果時間允許可以安排逛逛新港夜市。

新港街區：在老屋林立的街區漫步，可能發現許多有趣的彩繪裝置藝術。

