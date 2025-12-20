奈良美智中山吃飯遇砍人案 親揭：警察在採證

日本藝術家奈良美智昨日經過案發現場。（圖／翻攝自X@michinara3）





捷運台北車站、中山站昨（19）日傍晚發生重大攻擊案，27歲凶嫌張文砍殺3人後，於誠品南西墜樓身亡。據了解，當時日本藝術家奈良美智也在案發現場附近，引發粉絲關切。

奈良美智今（20）日上午在threads發文，表示自己昨晚前往中山站附近的壽喜燒餐廳用餐，正好碰上中山站發生案件，看到十字路口處有警方正在採證。奈良美智用餐的地點，距離誠品南西僅200公尺左右。

今日晚間奈良美智轉發相關新聞，表示自己當時確實就在現場，引發台日粉絲關注，「老師注意安全」「好擔心受害者，奈良老師沒事真是太好了」「請奈良老師留意安全」「還是無法相信台灣會發生這種事」「太近了吧」。

據了解，奈良美智於華山文創園區舉辦攝影展，今日本人出席，前一晚先到中山站用餐，沒想到就遇到砍人事件，不過今日他再度前往中山附近的咖啡廳用餐，心情似乎未受嚴重影響。

