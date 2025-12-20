奈良美智也在中山殺人現場！ 親睹警方封路蒐證

台北市北車及中山商圈，昨（19日）發生無差別攻擊事件，民眾人心惶惶，日本知名藝術家奈良美智稍早透露，自己昨晚人就在案發現場附近，還目睹警方蒐證。

中山誠品南西昨發生命案。（圖／翻攝畫面）

27歲的張文昨天下午起先是縱火，接著又接連至北車M8至M7出口之間、中山商圈，仍擲煙霧彈，甚至是持刀砍人，一共造成3人死亡，超過10位民眾受傷，而他本人則是在闖進誠品南西頂樓後墜樓身亡。

日本知名藝術家奈良美智今早在社交平台發文，透露自己前一晚剛好就在案發現場附近吃飯，還目睹警方蒐證的過程，貼文一出隨即引發熱議。

奈良美智預計今天出席在華山文創園區舉辦的首檔攝影展，而她昨晚用餐的地點，距離案發地點誠品南西店大約相隔200公尺。

