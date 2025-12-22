奈良美智二刷國片「大濛」 直呼感動更強烈

（中央社記者洪素津台北22日電）國片「大濛」熱映中，日本藝術家奈良美智2刷此片，表示第2次直接沉浸在影像裡，感動更強烈，劇情感動到讓他回到日本仍聽著原聲帶，並期待喊：「下一次，就在日本再看一次吧！」

日本知名藝術家奈良美智繼先前於嘉義辦展期間觀賞「大濛」，來到台北後他分享又忍不住2刷：「因為已經知道故事了，這次幾乎不用一直盯著字幕，而是能更深地沉浸在影像裡。沒想到第2次看的感動反而更強烈，連我自己都很驚訝。」

廣告 廣告

電影「大濛」劇組今天發布新聞稿表示，奈良美智特別點名2場最打動他的戲，一場是方郁婷飾演的阿月看著9m88飾演的姊姊在舞台上又唱又跳的那一刻，以及方郁婷和9m88去認哥哥屍體的那一幕，「那是2種完全不同的眼淚。」即便回到日本，奈良美智仍一邊吃著台灣著名的統一肉燥麵泡麵，一邊聽著「大濛」原聲帶，並期待表示：「下一次，就在日本再看一次吧！」

另外，劉冠廷在片中飾演1950年代唯一真實存在的人物「飛賊」高金鐘，角色飛簷走壁、劫富濟貧，自稱「廖添丁二世」，為全片畫龍點睛。據悉高金鐘當年是有名的越獄大王，傳說跳起來頭部能超過甘蔗樹梢。劇組人員找到其真實照片後，發現與劉冠廷有三分神似。

劉冠廷為了展現「飛賊」俐落身手，他在片中一登場便得狂奔逃亡，不巧拍攝當天下雨，河堤道路泥濘濕滑，還得踩著他人背部飛躍而起，數度差點滑倒，讓導演陳玉勳忍不住開玩笑虧他：「很久沒練身體喔！」劉冠廷事後笑說，當天收工回家腿部酸痛，隔天直接鐵腿，也深刻體會到「賊不好當」。（編輯：李亨山）1141222