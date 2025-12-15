奈良美智來台如願看《大濛》！這一幕忍不住淚崩 喊話：希望在日本上映

9m88（前左起）和胡智強為《大濛》映前、映後宣傳。華文創提供

電影《大濛》上映後，週六單日票房創下上映以來新高，全台正式突破4600萬大關，日本藝術家奈良美智，日前來台舉辦展覽期間，特地走進戲院觀賞本片，並於社群分享觀影心得。導演陳玉勳也在臉書感動回應：「奈良美智真的來台灣看《大濛》了，謝謝奈良美智老師！」

奈良美智之前就曾在社群平台表達「很想看《大濛》」，終於如願後，直言深受感動，直呼：我終於看了《大濛》。主角的演技真的非常出色，而且最後播放的歌曲也非常好聽。」並特別提到片中葬禮隊伍演奏的〈莎韻之鐘〉（サヨンの鐘），與自身生命經驗產生強烈重疊，讓他忍不住落淚。

廣告 廣告

奈良美智看片後也感嘆：「在被時代擺弄、翻弄的時候，人類的本性就會顯現出來。以這種時代為背景的電影中，名作很多，而我覺得《大濛》也會成為名作。希望能在日本上映。」

20251215方郁婷飾演「阿月」一角，感染許多觀眾。華文創提供

不僅如此，奈良美智更在社群平台X上轉發《大濛》電影預告，並親自穿著台灣限定「藍白拖」造訪《大濛》拍攝地之一蒜頭糖廠蔗埕文化園區朝聖，也引發眾多影迷跟進打卡《大濛》拍攝足跡。

林柏宏也在社群分享觀影感想：「那年代的故事像一陣霧，模糊到不敢直視，但我們可以跟著阿月（方郁婷飾）一起在霧裡尋找光。好精緻的製作、好棒的演員，看的時候一直是熱淚盈眶。」

9m88私下二刷！海報前催票：這部片很好看

9m88為《大濛》催票不遺餘力。華文創提供

演員們也持續親自上陣為電影衝刺票房，9m88和胡智強14日在台北一連跑了6場映前、映後，第1、2場大滿座，其他場滿座率也高達9成，讓兩位影人相當興奮與感動，不斷謝謝影迷外，也盼大家繼續塞滿戲院。

不少影迷表示已2刷以上，就連9m88上週六於新竹工作完也在當地二刷，她透露影廳也是全滿狀態，更笑說因自己戴著口罩，還和朋友站在海報前催票房，大聲說：「聽說這部片很好看！要趕快去看！」



回到原文

更多鏡報報導

9m88香豔「大腿舞」引爆狼嚎吼叫！背後推手竟是「台灣碧昂絲」

33歲柯煒林罹肺腺癌四期「每天吃鏢靶藥」 親吐健康現況！自認：不是病人

9m88穿越時空成歌舞團成員！「妹妹」吐震撼心聲 相隔2年重回拍攝地