奈良美智來台看片《大濛》 盛讚可成名作

電影《大濛》上映後口碑爆棚，票房逆勢上揚，全台正式突破新台幣 4600 萬元。就連國際知名日本藝術家奈良美智，近日來台舉辦展覽期間，也特地走進戲院觀賞本片，並於社群平台分享觀影心得，直言深受感動，盛讚電影「很可能會成為名作」。

為持續衝刺票房，《大濛》劇組積極展開全台宣傳，9m88 與胡智強昨天(14日)在台北一連跑了 6 場映前、映後活動，第 1、2 場皆大滿座，其餘場次滿座率也高達 9 成，讓兩位影人相當興奮與感動。戲院內觀眾年齡層多元，甚至有觀眾帶著白髮蒼蒼、首次進戲院的長輩一同觀影，也有人分享已二刷、三刷支持。

知名演員林柏宏也在社群分享觀影感想：「那年代的故事像一陣霧，模糊到不敢直視，但我們可以跟著阿月一起在霧裡尋找光。好精緻的製作、好棒的演員，看的時候一直是熱淚盈眶。」

《大濛》的感動不只席捲台灣。先前曾在社群平台表達「很想看《大濛》」的奈良美智，趁此次來台辦展，終於走進戲院觀賞，並分享：「我終於看了《大濛》。主角的演技真的非常出色，而且最後播放的歌曲也非常好聽。」他特別提到片中葬禮隊伍演奏的〈莎韻之鐘〉（サヨンの鐘），與自身生命經驗產生強烈重疊，讓他忍不住落淚。奈良美智也寫道：「在被時代擺弄、翻弄的時候，人類的本性就會顯現出來。以這種時代為背景的電影中，名作很多，而我覺得《大濛》也會成為名作。希望能在日本上映。」

日本藝術家奈良美智趁來台舉辦展覽期間，也特別進戲院觀賞《大濛》，並在社群平台盛讚力推。(擷取自奈良美智X平台)

不僅如此，奈良美智更在社群平台 X 上轉發《大濛》電影預告，並親自穿著台灣限定「藍白拖」，造訪《大濛》拍攝地之一──蒜頭糖廠蔗埕文化園區朝聖，引發不少影迷跟進打卡《大濛》拍攝足跡。

導演陳玉勳也在臉書感性回應：「奈良美智真的來台灣看《大濛》了，謝謝奈良美智老師！」

《大濛》不僅以情感打動觀眾，在視覺與造型上的高度考究同樣成為熱議焦點。本屆金馬獎最佳造型設計得主許力文近日分享幕後細節，透露劇組為了讓角色真正「活」在 1950 年代，在髮型、膚色、服裝與群眾造型上投注極大心力。從孩童的平頭、西瓜皮，到榮町街景中攤販與行人的細緻區分，皆是反覆溝通、沙盤推演後的成果，只為在大銀幕上呈現可信而立體的時代風景。

《大濛》帶領觀眾回到 1950 年代的台灣，被網友譽為「所有台灣人都值得一看的電影」，堪稱年度必看國民電影，並一舉奪下本屆金馬獎最佳劇情片等 5 項大獎，目前全台持續熱映中。(編輯：陳文蔚)