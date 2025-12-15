奈良美智來台看《大濛》！「穿藍白拖」造訪糖廠 落淚喊：會成為名作

記者王培驊／台北報導

曾敬驊為符合躲藏於甘蔗田中的設定，讓角色在拍攝過程中逐步「變髒」，刻意保留不同階段狀態。（圖／華文創提供）

電影《大濛》上映後口碑爆棚，不僅在影迷間引發熱烈討論，影廳滿座率居高不下，上周末創下千萬票房，跟前一周相比逆勢成長25%，週六單日票房更創下上映以來新高，全台正式突破 4600萬大關，演員們也持續親自上陣為電影衝刺票房，9m88和胡智強昨（14）日在台北一連跑了6場映前、映後，第1、2場大滿座，其他場滿座率也高達9成，讓兩位影人相當興奮與感動，不斷謝謝影迷外，也盼大家繼續塞滿戲院。不少影迷表示已2刷以上，就連9m88上週六於新竹工作完也在當地二刷，她透露影廳也是全滿狀態，更笑說因自己戴著口罩，還和朋友站在海報前催票房，大聲說：「聽說這部片很好看！要趕快去看！」

9m88（右）和胡智強（左）昨（14）日在台北一連跑了6場映前、映後，第1、2場大滿座，其他場滿座率也高達9成，讓兩位影人相當興奮與感動。（圖／華文創提供）

特別的是，不少觀眾分享自己二刷、三刷，戲院中各年齡層觀眾皆有，甚至還有觀眾帶著白髮蒼蒼、首次進戲院的長輩一同觀影。有網友感性寫道，看見滿座影廳中從年輕人到高齡長者齊聚一堂，許多杵著拐杖的長輩也在其中，片尾字幕播放完仍有觀眾靜靜坐在位子上，把音樂聽完，遲遲不願離場；另有網友分享，陪著年邁奶奶入座時，陌生觀眾主動開啟手機手電筒照路、伸手攙扶，讓她深深感受到「心是在一塊，這就是我認識的台灣人」。更有觀眾分享觀影中的暖心瞬間：影廳中長輩不熟悉手機操作，無法關靜音，他便接過手機協助；散場後長輩不斷道謝，讓他感動地說：「沒事，你們讓我想到我爸媽，謝謝你們來看《大濛》！」

柯煒林飾演的趙公道為退伍軍人、以踩三輪車維生，又不太打理自己。（圖／華文創提供）

知名演員林柏宏也在社群分享觀影感想：「那年代的故事像一陣霧，模糊到不敢直視，但我們可以跟著阿月一起在霧裡尋找光。好精緻的製作、好棒的演員，看的時候一直是熱淚盈眶。」《大濛》的感動不只席捲台灣，更紅到國際。先前曾在社群平台表達「很想看《大濛》」的日本藝術家奈良美智，日前來台舉辦展覽期間，特地走進戲院觀賞本片，並於社群分享觀影心得，直言深受感動，盛讚電影「很可能會成為名作」，導演陳玉勳也在臉書感性回應：「奈良美智真的來台灣看《大濛》了，謝謝奈良美智老師！」

方郁婷飾演的阿月，從嘉義到台北、隨生活處境改變的穿著與髮型設定。（圖／華文創提供）

奈良美智在貼文中寫道：「我終於看了《大濛》。主角的演技真的非常出色，而且最後播放的歌曲也非常好聽。」她特別提到片中葬禮隊伍演奏的〈莎韻之鐘〉（サヨンの鐘），與自身生命經驗產生強烈重疊，讓她忍不住落淚。奈良美智也寫下：「在被時代擺弄、翻弄的時候，人類的本性就會顯現出來。以這種時代為背景的電影中，名作很多，而我覺得《大濛》也會成為名作。希望能在日本上映。」不僅如此，奈良美智更在社群平台 X 上轉發《大濛》電影預告，並親自穿著台灣限定「藍白拖」造訪《大濛》拍攝地之一 ── 蒜頭糖廠蔗埕文化園區朝聖，也引發眾多影迷跟進打卡《大濛》拍攝足跡。

造型團隊設定柯煒林飾演的趙公道是「自己理髮」，讓原本的型男形象徹底消失。（圖／華文創提供）

《大濛》不僅以情感打動觀眾，在視覺與造型上的高度考究同樣成為熱議焦點，本屆金馬獎最佳造型設計得主許力文近日分享幕後細節，透露劇組為了讓角色真正活在 1950 年代，在髮型、膚色、服裝與群眾造型上投注極大心力。無論是方郁婷飾演的阿月，從嘉義到台北、隨生活處境改變的穿著與髮型設定；或是9m88在歌舞團中，結合 50 年代歌舞文化與角色身分所打造的妝髮與服裝層次；甚至是曾敬驊為符合躲藏於甘蔗田中的設定，讓角色在拍攝過程中逐步「變髒」，刻意保留不同階段狀態。其中最讓造型團隊「傷腦筋到想破頭」的，莫過於柯煒林飾演的角色「趙公道」，許力文笑說連導演陳玉勳在前期討論時都忍不住問她：「柯煒林就是個型男，到底要怎麼把他用醜？」趙公道為退伍軍人、以踩三輪車維生，又不太打理自己，因此造型團隊設定趙公道是「自己理髮」，特別使用傳統手動推子，刻意製造出坑坑巴巴、剃過一陣子又重新長出的怪平頭，再搭配日曬與粗糙妝感，讓原本的型男形象徹底消失。

《大濛》不僅以情感打動觀眾，在視覺與造型上的高度考究，同樣成為影迷熱議焦點。（圖／華文創提供）

不只主演，年代片中極為關鍵的群眾造型同樣是一大挑戰。許力文分享劇組在有限預算下，仍努力從史料、老照片與田野調查中還原50年代的服裝邏輯，包含孩童穿著的「麵粉袋褲」、不同身分階層的衣著差異，以及當年嚴格的髮禁規定。從小朋友的平頭與西瓜皮，到榮町街景中攤販與行人的細緻區分，皆是反覆溝通、沙盤推演後的成果，只為在大銀幕上呈現出可信而立體的時代風景。

電影《大濛》製作過程精益求精，從美術、造型到配樂，每個環節都力求完美。從上映前累積的好口碑延續至上映後，全台票房突破4600萬的亮眼成績，《大濛》以溫柔的方式，帶領觀眾回到1950年代的台灣，也被網友譽為「所有台灣人都值得一看的電影」，堪稱年度必看國民電影，戲院中更出現從10歲到90歲、跨越世代的觀眾，全台各地也有老師與社團包場觀影。《大濛》由華文創股份有限公司製作，鉅資打造，一舉奪下本屆金馬獎最佳劇情片等5項大獎，目前全台持續熱映中。

