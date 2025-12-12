奈良美智巡展到嘉義了! 經典"凋謝的花"首度在台展出

南部中心／鄭榮文、陳芷萍 嘉義縣報導

日本藝術家奈良美智在台10年巡展「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」，第5站來到嘉義縣新港文化館25號倉庫展出，展期到明年5月。這次展出最大亮點，就是奈良美智重新詮釋1994年的經典畫作「凋謝的花」，首度在台展出，嘉義縣長翁章梁笑說，連他原本住在台北的妻子，都為了看展而回到嘉義，可見奈良美智的魅力。

「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」第5站來到嘉義縣新港文化館25號倉庫展出，場地由奈良美智（右三）親自挑選。（圖／民視新聞）

敲鑼打鼓，用歡天喜地的心情，迎接日本藝術家奈良美智和他的作品降臨嘉義縣。「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」第五站，奈良美智不但親自到場，還帶來這幅首度在台灣展出的「凋謝的花」，大眼妹手裏拿著一把鋸齒刀，邪惡的笑著，地上躺著一株剛被鋸下來的花朵。文化總會祕書長李厚慶：「還把他2020年的一個創作首度來到台灣展示，我覺得這個是非常感動的事情，那其實這樣的一個展覽不只是藝術，它同時也是帶來台日的友情。」

奈良美智巡展到嘉義！ 經典作品首度在台展出

奈良美智（右二）12月5日剛過生日，嘉義縣長翁章梁（左二）特別準備了嘉義交趾陶大師的作品送給他，展現台日情誼。（圖／民視新聞）

展出作品包含繪畫、素描、攝影、陶器等，總計72件創作。地點由奈良美智親自欽點，選在充滿歷史風貌的新港文化館25號倉庫內，木造屋架、紅磚斑駁、水泥牆斷痕、鑄鐵小窗等細節，延續展覽主題「一起旅行」的概念。翁章梁的夫人劉莉英特別從台北南下嘉義，一同出席開幕典禮。嘉義縣長翁章梁：「我老婆大部份住台北，因為奈良美智昨天晚上她回來了，對我來講不只深感高興，我也很感動，因為感動我老婆回來了。」奈良美智12月5日剛過生日，翁章梁特別準備了嘉義交趾陶大師的作品，送給他，展現台日情誼。嘉義縣長翁章梁：「他的生肖是屬豬的，所以特別挑一個豬的交趾燒。，祝我們奈良美智先生，生日快樂好不好謝謝。」展期到明年五月17日，開放線上免費預約，12月假日場不到5分鐘就額滿，平日場也在半小時內就被搶光，可望為新港帶來人潮。

