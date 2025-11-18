奈良美智巡展前進嘉義 11月26日開放預約

記者劉昕翊／綜合報導

奈良美智在臺10年巡展「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」第5站前進嘉義縣新港文化館25號倉庫，將於12月12日至明年5月17日登場。文化總會昨日公布活動主視覺，並預告11月26日中午12時開放觀展預約，此次除延續前一站的繪畫、素描、攝影等作品，更首度展出奈良美智重新詮釋的經典畫作《凋謝的花（2020版）》。

主視覺融入地方特色

「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」主視覺設計延續「一起旅行」核心概念，融合奈良美智為臺灣創作的《朦朧潮濕的一天》女孩畫像與阿里山國家風景區太平雲梯的黃昏雲海（如圖，文總提供），強調巡展各站的地方特色。

2020版凋謝的花 在臺首展

文總祕書長李厚慶表示，「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」將呈現奈良美智以1994年同名作品為基礎，重新詮釋的145.5×145.5公分大型畫作《凋謝的花（2020版）》，首次在臺展出即獻給嘉義縣，展場附近將設置周邊商品銷售點，計有T恤、毛巾、襪子、玻璃杯、工具袋、銀色包袋等多款商品。

李厚慶分享，奈良美智過去曾造訪阿里山鄒族部落，並在參觀雲門舞集創辦人林懷民的老家「培桂堂」時巧遇林懷民，2人相談甚歡。今年嘉義縣站場勘行程，文總特別安排奈良參拜新港奉天宮金虎爺、享用在地美食鴨肉羹。

「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」採線上預約制，參觀時間為週二、週三12至17時、週四至週日9至17時；其中，週二、週三9至12時僅開放嘉義縣市高中職以下學校團體預約。

