奈良美智巡展嘉義站1/26中午開放預約 新版《凋謝的花》首亮相

日本藝術家奈良美智在台十年巡迴展「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」第五站，將於嘉義縣新港文化館25號倉庫展出。此次除延續繪畫、素描與攝影等創作，更將首度公開奈良美智重新詮釋的經典畫作《凋謝的花（2020版）》。觀展預約將於11月26日中午12點開放；展期從2025年12月12日延續至2026年5月17日。

文總表示，本次展覽以「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」為題，選址於新港文化館的25號倉庫。館舍前身為新港鄉農會建物，保留木造屋架、斑駁紅磚與小型通氣窗等歷史痕跡；展覽主視覺也延續「一起旅行」概念，將奈良美智為台灣創作的《朦朧潮濕的一天》女孩形象，融合阿里山太平雲梯的黃昏雲海，凸顯嘉義在地意象。

廣告 廣告

文總祕書長李厚慶指出，重點展品《凋謝的花（2020版）》以奈良美智1994年同名作品為基礎重新創作，是一幅145.5×145.5公分的大型畫作，首次在台亮相便獻給嘉義縣。展場周邊也將規劃限定商品販售區。

李厚慶也分享奈良美智多次來台的旅行記憶，包括曾到訪阿里山鄒族部落，在部落飲食與山林風景中留下深刻印象；也曾於雲門舞集創辦人林懷民的老家「培桂堂」巧遇林懷民錄影，兩人相談甚歡，並收到林懷民送的台灣味十足的藍白拖。奈良美智後來還在社群上曬出自己穿著藍白拖的照片，寫道：「怎麼知道我喜歡這雙鞋？」今年前往嘉義場勘時，奈良美智也特別前往展覽地點附近的新港奉天宮向金虎爺參拜，並品嚐在地鴨肉羹。

配合展覽，嘉義縣文化觀光局預計推出主題旅遊地圖，串連新港魅力商圈、奈良美智曾造訪的民雄「魚罐頭咖啡館」、鹿草「幕後咖啡」等在地景點，鼓勵民眾搭乘台灣好行「故宮南院線」順遊嘉義。

「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」由文化總會、奈良美智基金會、嘉義縣政府及嘉義縣文化觀光局共同主辦，北回化學股份有限公司公益贊助。展覽採線上預約制，觀展時段為週二至週三12:00–17:00、週四至週日9:00–17:00（週一休館）；週二、週三上午9:00–12:00開放嘉義縣市高中職以下學校團體預約。(編輯：鍾錦隆)