奈良美智指名想看 現象級電影《大濛》帶來強大療癒力

柯煒林（右）與方郁婷跑場為電影宣傳。（華文創提供）

陳玉勳導演新作《大濛》上映後口碑持續炸裂，各地影城出現「現象級」觀影盛況，導演陳玉勳攜主演柯煒林、方郁婷展開南北謝票行程，場場觀眾擠爆，更有熱情的台南鄉親以在地美食「應援」，讓演員們直呼回到拍戲時「一天吃4餐」的幸福時光。《大濛》的聲勢甚至蔓延到國際，日本知名藝術家奈良美智昨（29）日也在社群平台分享，點名「最想看的台灣電影就是《大濛》」，證明其好口碑已跨越地域。

簽名會現場人山人海，觀眾熱情互動，並向主創分享觀後感，稱自己「哭爆」。尤其昨（29）日主創直奔台南，映後場場爆滿，此起彼落的啜泣聲響徹戲院，有死忠影迷透露，自己已經「三刷」，但哭點依舊高達 15 次，可見電影的催淚力量驚人。

《大濛》在台南鹽水的「岸內影視基地」還原了民國40年代的台北街景。導演陳玉勳回憶，當初為營造「霧氣」感特地選在台南冬天拍攝，沒想到一個月拍攝期間，天天都是 30 度高溫，反倒讓拍攝十分順利。

奈良美智在社群上表示很想看台灣電影《大濛》。（翻攝自X）

柯煒林：曾騎了 2 個多小時腳踏車回民宿，更嘴甜讚賞台南「剛剛好的氣溫，跟你們的熱情好搭！」方郁婷表示自己最懷念的莫過於「牛肉湯」，拍攝時每天都要來一碗。

香港演員柯煒林在滿檔的宣傳行程中，始終在胸前別著黑緞帶，默默表達對近期香港大火事件的關懷與哀悼。台灣影迷在社群上留言打氣，將祝福與力量傳遞給香港。專程從香港飛來的影迷觀影後動容分享：「看完《大濛》，台灣人都留言香港加油，這個售後真的會哭傻」，更說台灣人的溫柔，「會讓你帶著滿滿的愛跟力量飛回去」，精準點出《大濛》那份「痛苦終將過去，一切都會好起來」的強大療癒力。《大濛》現全台上映中。

