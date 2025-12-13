奈良美智推《大濛》「這部將會成為名作」 陳玉勳驚喜回應

電影《大濛》1940-1950年代的各種小人物故事，連日本藝術家奈良美智來台都跑去觀賞並給予「名作」評價。翻攝臉書＠奔放小勳

日本當代藝術家奈良美智來台舉辦展覽，他曾在X跟Threads上表示對電影《大濛》很有興趣，果然來台後實現承諾跑去看了《大濛》。他在社群貼文上表示：「終於觀賞了《大濛》這部電影。主角的演技真的非常精湛，還有最後響起的歌曲（是阿月的姊姊唱的嗎？）也相當動聽。」並貼上9m88演唱的主題曲〈大濛的暗眠〉YouTube連結，導演陳玉勳也在臉書回應：「奈良美智真的來台灣看《大濛》了，謝謝奈良美智老師！」

奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」特展正在嘉義縣新港文化館 25 號倉庫展出，展覽期間自2025/12/12 至 2026/5/17。這次展覽是奈良美智在台10年巡展計畫「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」繼金瓜石之後，第5站來到嘉義，作品包括首度在台展出的《凋謝的花（2020版）》大型畫作。

奈良美智聽〈莎韻之鐘〉落淚 台語語速太快

每次都是親自佈展的奈良美智，又來到台灣展開趴趴走行程。行前他就宣告對電影《大濛》很有興趣，沒想到在開展當日就跑去看了電影，他在社群上表示：「在送葬隊伍中演奏的音樂是《莎韻之鐘》（サヨンの鐘），加上與自己的經歷有所重疊，讓我不禁落淚。雖然大致的情節都理解了，但是台語的語速太快，英文字幕還沒看完就消失了，所以還是有很多地方沒辦法理解。」

廣告 廣告

奈良美智表示：「在被時代擺弄、翻弄的時候，人類的本性就會顯現出來。以這樣的時代為背景的電影中，有很多都是名作，《大濛》我想也會成為一部名作。衷心希望這部電影也能夠在日本上映。」

奈良美智在Threads上貼文稱讚《大濛》。翻攝Threads＠michinara3

社群上貼陳澄波畫作 介紹228事件是台灣民主開端

不僅如此，奈良美智還在X上貼出《大濛》的電影預告連結，以及介紹陳澄波的畫作。「本次展覽的舉辦地嘉義，正是畫家陳澄波(1895-1947)的故鄉。他在山口縣創作的畫框，其風格源自台灣原住民的木雕。陳正坡雖為漢族，先後在台灣和日本接受西方繪畫教育，但他對台灣原住民藝術的融合，從原創性和文化認同的角度來看，卻極具趣味性。」

奈良美智還介紹陳澄波在228事件中被公開處決，「雖然許多日本人對二二八事件並不了解，但它很可能是台灣民主化的開端。」有網友感慨表示：「當別人對於台灣歷史如數家珍地探討、研究時，台灣卻有許多人將228事件當成政治操弄議題而棄之如敝屣。」



回到原文

更多鏡報報導

身價8億！50歲「新聞女王」佘詩曼突立遺囑 不婚不生遺產留給3人

專訪／柯煒林險遭換角！陳玉勳揭《大濛》棄用台灣演員內幕 連鳥叫聲都有學問

「美乳女神」席德妮史威尼被傳隆胸 親上測謊機回應、大方讓亞曼達塞佛瑞「驗貨」