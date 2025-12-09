政治中心／楊佩怡報導



日本當代藝術家奈良美智，憑藉筆下迷幻風格的「大頭女孩」打開知名度，也因經常分享台灣大小事、被視為國際知名「台灣狂粉」。12月5日奈良美智迎來66歲生日，昨（8日）他在社群上PO出生日賀卡，仔細看可見居然是總統賴清德的親簽賀卡，奈良美智除了寫下感謝字詞外，更笑喊：「實際上我們同歲」。





奈良美智曬66歲生日賀卡！竟是「賴清德親簽」…他笑喊：我們其實同歲

奈良美智收到來自賴清德的生日賀卡，笑喊「我們其實同歲」。（圖／翻攝自奈良美智X平台）

奈良美智在12月5日迎來他66歲生日，剛過完生日的他8日在社群平台X上PO出一張生日賀卡，照片的主體是一張精美的淡金色卡片，卡片下方印有日文的生日祝福語：「お誕生日、誠におめでとうございます（祝您生日快樂，衷心恭喜）」。不過仔細看，卡片封面竟然是中華民國總統府，而卡片右下角的白色底紙上，有深色的簽名，該簽名的筆跡瀟灑有力，正是總統賴清德的親筆簽名。

奈良美智在社群上PO文回應網友關心，他也透露今（9）日會在台灣努力辦展。（圖／翻攝自奈良美智Threads）

收到賴清德親簽賀卡的奈良美智，在內文寫下：「總統感謝您！」，更笑喊「我們其實同歲」。他還透露，賴清得在擔任台南市長時，也曾造訪過青森縣。此外，對於這次的青森縣7.5強震，奈良美智也在Threads發文表示，他之前一直待在青森縣和函館；他也收到朋友的報平安訊息，也收到了來自海外的關心。奈良美智向粉絲說：「謝謝大家。今天，我會在台灣嘉義努力籌備展覽！」。貼文曝光後，引來不少台灣網友在留言區為日本祈福。

奈良美智經常在台灣舉辦展覽，還喜歡分享台灣大小事，被外界稱為「台灣狂粉」。（圖／民視新聞資料照）









原文出處：奈良美智曬66歲生日賀卡！竟是「賴清德親簽」…他笑喊：我們其實同歲

