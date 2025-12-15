奈良美智淚推《大濛》 拍攝地影迷瘋打卡

記者周毓洵／臺北報導

電影《大濛》上映後口碑持續發酵，票房表現更逆勢攀升。上週末創下破千萬佳績，較前一週成長25%，週六單日票房刷新上映以來新高，全臺累積票房正式突破4600萬元，成為近期最具話題性的臺灣電影之一。日本藝術家奈良美智日前來臺舉辦展覽期間，特地走進戲院觀賞本片，並於社群分享心得，盛讚電影「很可能會成為名作」，更希望能在日本上映。

9m88與胡智強14日在臺北一口氣跑了6場映前、映後活動，第1、2場全數滿座，其餘場次滿座率也高達9成，讓兩人直呼感動又興奮，頻頻向影迷道謝，期盼大家繼續「塞滿戲院」。

廣告 廣告

先前曾表達「很想看《大濛》」的奈良美智，也進戲院觀賞本片，並於社群分享心得，盛讚電影「很可能會成為名作」，更希望能在日本上映。導演陳玉勳也感性回應：「奈良美智真的來臺灣看《大濛》了，謝謝老師！」

奈良美智在貼文中提到，片中角色的演技與片尾歌曲都深深打動他，尤其是葬禮隊伍演奏的「莎韻之鐘」，與自身生命經驗產生強烈連結，讓他忍不住落淚。他更在社群平臺轉發《大濛》預告，並穿著臺灣限定「藍白拖」朝聖拍攝地蒜頭糖廠蔗埕文化園區，引發影迷跟風打卡。

9m88（前右）和胡智強（前左）日前在臺北一連跑了6場映前、映後，第1、2場大滿座，其他場滿座率也高達9成，讓兩位影人相當興奮與感動。（華文創提供）