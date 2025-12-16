奈良美智穿藍白拖蒜頭糖廠打卡 淚看《大濛》：會成為名作

9m88（右）和胡智強一連跑了6場映前、映後。華文創提供



《大濛》票房突破 4600萬大關，日本藝術家奈良美智日前來台舉辦展覽期間也特地看片，深受感動的他也在社群分享觀影心得，還盛讚：「以這種時代為背景的電影中，名作很多，而我覺得《大濛》也會成為名作。」並喊話：「希望能在日本上映。」導演陳玉勳在臉書感性回應：「奈良美智真的來台灣看《大濛》了，謝謝奈良美智老師！」

奈良美智在貼文中寫道：「我終於看了《大濛》。主角的演技真的非常出色，而且最後播放的歌曲也非常好聽。」他提到片中葬禮隊伍演奏的〈莎韻之鐘〉（サヨンの鐘）與自身生命經驗產生強烈重疊，讓他忍不住落淚，他有感而發表示在被時代擺弄、翻弄的時候，「人類的本性就會顯現出來」。

9m88在歌舞團中結合50年代歌舞文化與角色身分所打造的妝髮與服裝層次。華文創提供

不僅如此，奈良美智也在社群平台 X 上轉發《大濛》電影預告，並親自穿著台灣限定「藍白拖」造訪《大濛》拍攝地——蒜頭糖廠蔗埕文化園區，掀起影迷跟進打卡《大濛》拍攝足跡熱潮。

而《大濛》演員們努力衝票房，9m88、胡智強前天（12╱14）在台北一連跑了6場映前、映後，不少影迷表示已2刷以上，就連9m88上周六於新竹工作完也在當地二刷，她透露影廳是全滿狀態，笑說因自己戴著口罩，還和朋友站在海報前催票房，大聲說：「聽說這部片很好看！要趕快去看！」

