奈良美智落淚挺《大濛》 盛讚「會成為名作」還穿藍白拖去踩點

《大濛》演員9m88（左）和胡智強（右）周末跑映後活動。（圖／華文創提供）

電影《大濛》全台票房突破4600萬元，跟前一周相比逆勢成長25%，周六單日票房更創下上映以來新高，不僅以情感打動觀眾，在視覺與造型上的高度考究同樣成為熱議焦點，就連日本藝術家奈良美智都深陷本片魅力。

奈良美智日前來台舉辦展覽期間，特地走進戲院觀賞本片，並於社群分享觀影心得，他表示：「我終於看了《大濛》，主角的演技真的非常出色，而且最後播放的歌曲也非常好聽。」他特別提到片中葬禮隊伍演奏的〈莎韻之鐘〉，與自身生命經驗有所重疊，讓他忍不住落淚，「在被時代擺弄、翻弄的時候，人類的本性就會顯現出來。以這種時代為背景的電影中，名作很多，而我覺得《大濛》也會成為名作，希望能在日本上映。」

不僅如此，奈良美智更在社群平台X上轉發《大濛》電影預告，並親自穿著台灣限定的「藍白拖」造訪《大濛》拍攝地之一蒜頭糖廠蔗埕文化園區。讓導演陳玉勳也在臉書感性回應：「奈良美智真的來台灣看《大濛》了，謝謝奈良美智老師！」

方郁婷飾演的阿月，片中的穿著與髮型設定隨生活處境改變。（圖／華文創提供）

此外，本屆金馬獎最佳造型設計得主許力文近日分享幕後細節，劇組為了讓角色真正活在1950年代，在髮型、膚色、服裝與群眾造型上投注極大心力。方郁婷飾演的阿月，從嘉義到台北、隨生活處境改變的穿著、髮型設定；9m88在歌舞團中，結合50年代歌舞文化與角色身分所打造的妝髮與服裝層次；曾敬驊為符合躲藏於甘蔗田中的設定，讓角色在拍攝過程中逐步「變髒」。

曾敬驊因角色設定，在片中逐步「變髒」。（圖／華文創提供）

其中最讓造型團隊最傷腦筋的，莫過於柯煒林飾演的趙公道，許力文笑說連導演陳玉勳在前期討論時都忍不住問她：「柯煒林就是個型男，到底要怎麼把他用醜？」趙公道為退伍軍人、以踩三輪車維生，又不太打理自己，因此造型團隊設定趙公道是「自己理髮」，特別使用傳統手動推子，刻意製造出坑坑巴巴、剃過一陣子又重新長出的怪平頭，再搭配日曬與粗糙妝感，讓他原本的型男形象徹底消失。

柯煒林飾演的趙公道讓造型團隊傷透腦筋。（圖／華文創提供）

不只主演，片中極為關鍵的群眾造型同樣是一大挑戰。許力文分享劇組在有限預算下，仍努力從史料、老照片與田野調查中還原50年代的服裝邏輯，包含孩童穿著的「麵粉袋褲」、不同身分階層的衣著差異，以及當年嚴格的髮禁規定。從小朋友的平頭與西瓜皮，到榮町街景中攤販與行人的細緻區分，皆是反覆溝通、沙盤推演後的成果，只為在大銀幕上呈現出可信而立體的時代風景。

《大濛》群眾造型也投注極大心力。（圖／華文創提供）

