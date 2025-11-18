奈良美智跟著朦朧潮濕的一天去旅行！第5站落腳嘉義開展日期預約辦法公布 踩點新港奉天宮

文 / 景點+ 張盈盈整理報導

奈良美智在台10年巡展「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」，第五站前進嘉義縣新港文化館25號倉庫，展期自2025年12月12日至2026年5月17日，主辦單位文化總會於11月18日公布活動主視覺，預告11月26日中午12點開放觀展預約，嘉義站首度展出奈良美智重新詮釋的經典畫作《凋謝的花（2020版）》。文總也透露奈良美智嘉義踩點地。

圖 / 文化總會，以下同

「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」選址原為新港鄉農會所興建的新港文化館25號倉庫，建築保留木造屋架、斑駁的紅磚、水泥牆的斷痕、通風小氣窗與鑄鐵小鐵窗，展覽主視覺設計則延續「一起旅行」的核心概念，融合奈良美智為台灣創作的《朦朧潮濕的一天》女孩畫像與阿里山國家風景區太平雲梯的黃昏雲海，強調巡展各站的地方特色。

文總祕書長李厚慶透露，「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」將呈現奈良美智以1994年同名作品為基礎，重新詮釋的145.5x145.5公分大型畫作《凋謝的花（2020版）》，首次在台展出就獻給嘉義縣。

此外，展場附近也將設置周邊商品銷售點，由「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」唯一指定周邊銷售單位大鴻藝術，帶來T恤、毛巾、襪子、玻璃杯、工具袋、銀色包袋等多款商品。

奈良先生過去曾造訪阿里山鄒族部落，享用原住民料理搭配山間美景，留下深刻印象，更在參觀雲門舞集創辦人林懷民的老家「培桂堂」時，巧遇林懷民老師在錄製曾寶儀主持的《我們回家吧》，兩人相談甚歡，林懷民老師還送上很有台灣味的藍白拖，奈良先生則在社群曬出自己穿著藍白拖的照片，寫道：「怎麼知道我喜歡這雙鞋？」今年嘉義縣站場勘行程，文總也特別安排奈良先生參拜新港奉天宮金虎爺、享用在地美食鴨肉羹。

阿里山日出美景。(圖／嘉義縣政府、文化總會)

本次展覽地點距離香火鼎盛的新港奉天宮步行僅8分鐘，嘉義縣文化觀光局預計推出主題旅遊地圖，串聯展場與周邊私房景點，包含與廟宇共生的新港魅力商圈。

阿里山石棹步道雲海美景。(圖／嘉義縣政府、文化總會)

奈良美智曾造訪的民雄「魚罐頭咖啡館」和鹿草「幕後咖啡」等地方小旅行路線，鼓勵民眾在展覽期間搭乘台灣好行「故宮南院線」輕鬆暢遊嘉義。

文化總會、奈良美智基金會、嘉義縣政府、嘉義縣文化觀光局共同主辦，北回化學股份有限公司公益贊助的「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」，於12月12日在嘉義縣新港文化館25號倉庫正式開幕，展期至2026年5月17日，參觀展覽採線上預約制。

【Info】

跟著朦朧潮濕的一天去旅行

展期：2025年12月12日至2026年5月17日

展出地點：嘉義縣新港文化館25號倉庫

參觀時間為週二至週三12:00-17:00、週四至週日9:00-17:00（每週一公休）

週二、週三9:00-12:00僅開放嘉義縣市高中職以下學校團體預約，

11月26日12:00開放線上預約（https://www.accupass.com/event/2511110933361459046339），

