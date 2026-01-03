奈良美智 ✕ 乖乖聯名包裝！首波開搶日曝 五香、奶油椰子一次擁有

生活中心／賴俊佑報導

日本當代藝術家奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」在台十年巡迴計畫，目前正在嘉義新港開展中，新的一年奈良美智驚喜宣布，將和國民零食乖乖推出聯名包裝，讓粉絲嗨喊絕對要買爆；此外，多力多滋繼香菜口味後，再次挑戰大眾味蕾，推出「皮蛋多力多滋」，預計再掀搶購潮。

奈良美智攜手乖乖推出聯名版包裝！

奈良美智去年8月曾發文透露，正考慮和乖乖推出聯名包裝，當時消息一出掀起熱烈討論，如今確定敲碗成功，奈良美智宣布「久等囉！台灣國民級零食將於農曆年前，在嘉義先行開賣；農曆年後就會開放線上預購！」，根據照片共有奶油椰子和五香兩個版本，粉絲嗨喊「以後綠色乖乖改用這款了，堅韌不摧」、「老師～拜託全台鋪貨了啊」、「以後拜綠乖乖就用這版啦！」

奈良美智熱愛台灣文化，時常造訪離島和偏鄉，並融入當地生活穿藍白拖品嘗台灣小吃，奈良美智基金會與文化總會共同規劃的「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」在台十年巡迴計畫，第五站來到嘉義縣新港文化館25號倉庫，奈良美智首次在台的大型攝影展「All Within the Detour ―繞遠路的風景―台灣・北海道・庫頁島」，目前正在台北華山展出。

全聯開賣乖乖包裝的濕紙巾。(圖／全聯提供)

乖乖變濕紙巾？擦了會發財

國民零食乖乖除了將推出奈良美智聯名版包裝，還和濕紙巾品牌奈森克林推出「乖乖金順純水濕巾」與「乖乖發財金巾，「金順」取其「順順來」的諧音祝福，「發財金」變成隨手可用的「發財巾」，綠色、金色包裝也被網友形容「根本是放大版乖乖零食」，一上市便在社群平台掀起話題。

7-ELEVEN搶先開賣「皮蛋多力多滋」。(圖／7-ELEVEN提供）

「皮蛋多力多滋」開賣日曝

除了搶奈良美智聯名版包裝乖乖，這包「皮蛋多力多滋」也要搶，多力多滋去年推出香菜口味造成全台轟動，今年再次挑戰獵奇口味「皮蛋多力多滋」，黑色玉米片有濃厚皮蛋香，一咬衝擊味蕾濃烈難忘，1月7日起7-ELEVEN領先實體通路開賣，momo購物網將於1月9日開賣，勢必再掀搶購潮。

