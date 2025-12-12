奈良美智「回嘉」展到明5/17 如回家鄉青森

▲跟著朦朧潮濕的一天回嘉展場照片。（圖／文總提供）

[NOWnews今日新聞] 日本當代藝術家奈良美智展覽「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」，在嘉義縣新港文化館登場，展覽一路到明年5月17日。「回嘉」不只是「回家」諧音意涵，奈良美智表示，農業興盛的嘉義，就跟自己的家鄉青森縣一樣，可能很多台灣朋友都吃著自己家鄉種植的蘋果。

文化總會、奈良美智基金會、嘉義縣政府、嘉義縣文化觀光局共同主辦的「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」，此為「跟著朦朧潮濕的一天去旅行在高雄、澎湖、屏東、金瓜石後的第五站。本次展覽共呈現72件作品，包含大型繪畫、攝影、陶器以及早年旅德時期的素描等，其中，以1994年同名作品為基礎，重新詮釋的《凋謝的花（2020版）》，更是奈良美智首次帶來台灣展出的大型畫作。

文總秘書長李厚慶表示，「奈良先生是一個社群達人，透過X紀錄他來到台灣大大小小的事情，給全世界知道。」這次展覽真的有回家的感覺，因為奈良先生平常「畫」比較多，「話」比較少。明年台灣燈會，文總特別也邀請奈良美智故鄉的青森睡魔來到嘉義展出，希望將台灣和日本的友情展現在嘉義縣這個地方。

本次展覽為新港鄉農會所興建的第25號倉庫，奈良美智說，自己在故鄉青森第一次辦大型展覽，也是在磚造的老倉庫裡舉行的。他說，嘉義縣就像是自己出生長大的日本東北一樣；據說青森縣生產的蘋果佔了日本六成比例，而且青森蘋果出口高達70%皆是運往台灣，「我想台灣的朋友，可能也都吃著我家鄉老爺爺、老奶奶辛勤種的蘋果！」

▲日本當代藝術家奈良美智。（圖／文總提供）

嘉義縣縣長翁章梁說，奈良美智其實到嘉義場勘很多地方，最後才選定新港。台日之間的友情盡在不言中，最近日本的首相對台灣的發言也感動了很多人，日前青森外海發生地震，很多台灣人都很關心，而奈良美智的到來，也更加深了嘉義跟日本之間的友誼。

⽇本台灣交流協會⾼雄事務所所⻑奧正史打趣說：「我也是青森縣人，奈良先生確實是我們故鄉的驕傲，但說來慚愧，我目前連青森縣立美術館都沒去過。」很高興能在嘉義看到深受世界各地喜愛的奈良先生的作品，吸引更多朋友造訪奈良先生的故鄉青森縣弘前市。

「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」，在嘉義縣新港文化館25號倉庫正式開幕，展期自2025年12月12日至2026年5月17日，採線上預約制，參觀時間為週二至週三12:00-17:00、週四至週日9:00-17:00（每週一公休），週二、週三9:00-12:00僅開放嘉義縣市高中職以下學校團體預約。

